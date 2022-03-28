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疫情128/300

北市公布6確診者足跡 內湖好市多、京站美食街、新光三越南西店入列

2022/3/28 22:24（3/29 11:05 更新）
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台北市衛生局28日晚間公布確診個案足跡。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局28日晚間公布確診個案足跡。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市衛生局今天晚間公布海洋大學老師（案23022）等6名確診個案足跡，包含內湖好市多、新光三越南西館、京站威秀影城等，提醒民眾注意。

台北市衛生局晚間公布6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在可傳染期的足跡，外縣市個案22838、案22839曾在25日到過新光三越台北南西店三館的老鼎旺功夫銷魂麵、26日到好市多內湖店。

衛生局指出，外縣市個案22946在21到26日曾搭乘捷運到中華電信東門服務中心、新光三越台北南西店一館、Saint Laurent微風廣場店、誠品生活站前店、台北京站威秀影城等地。

衛生局表示，另外3名為台北市個案，案22952從21日到25日曾到過檀島香港茶餐廳劍南店、韓一美學會館、杜耳鼻喉科診所；案23022曾到曉鹿鳴樓上海菜、百齡河濱公園等地；案23024曾到過馬可先生健康烘培士林店、士林市場及屈臣氏劍潭二門市。

衛生局說明，相關場域已通知清消，疫調仍在進行，提醒自覺與確診者曾接觸的民眾自我健康監測。（編輯：唐聲揚）1110328

（台北市衛生局提供）
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（台北市衛生局提供）
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