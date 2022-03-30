耐斯喜宴案嘉縣觀察期滿過關 籲清明連假不鬆懈

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）耐斯喜宴案，嘉義縣有6名民眾COVID-19確診，經查非新感染源，全案匡列密切接觸者184人，至今天居家隔離期滿，PCR採檢均為陰性；衛生局籲清明連假返鄉民眾不得鬆懈。

嘉義縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，在耐斯喜宴案中，嘉義縣計有6名民眾確診，參加喜宴3例、居隔期間發病2例、外縣市接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1例，經採血進行基因定序均為Omicron變異株（BA.1）與台北設計師案19665相同，非新感染源。

衛生局表示，耐斯喜宴案，嘉義縣全案匡列密切接觸者184人，至今天居家隔離期滿，經PCR採檢結果均為陰性；另也督促完成居隔民眾務必做好7天自主健康管理，與家人共處務必戴口罩，保持社交距離，如出現不適症狀，須尋求衛生局協助送醫。

另外，有關耐斯喜宴現場、民雄鄉7-11愛樂門市、葉記鵝肉店、南華大學及民雄公所停車場等足跡重疊民眾，經10天自我健康監測也安全過關恢復正常生活。

嘉義縣長翁章梁表示，近期台灣各地皆出現本土確診個案，4月2日至5日清明連假即將到來，民眾南來北往，恐造成疫情更加嚴峻，此時防疫不得放鬆，參加宴席或聚餐不得逐桌敬酒；參與廟會遶境活動民眾務必完成3劑疫苗施打，遵守不鑽轎腳、搶轎等規定。

嘉義縣衛生局長趙紋華提醒，民眾出入營業場所及大眾交通運輸工具，應落實實聯制、量體溫，業者也要加強環境清消；目前國內出現不同感染源疫情，民眾應確實完成3劑疫苗接種，各衛生所及合約醫療院所提供隨到隨打服務，年長者如有到宅施打需求，可洽各鄉鎮衛生所。（編輯：謝雅竹）1110330