宜蘭增9例確診 8例與舞蹈教室傳播鏈有關

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宜蘭縣3日新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，8例與舞蹈教室傳播鏈有關，其中有3例是舞蹈教室女學生，另一例是造船廠外部單位派駐人員，縣府3日下午在疫情記者會公布個案關聯。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真111年4月3日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）宜蘭縣今天新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，8例與舞蹈教室傳播鏈有關，其中3例是舞蹈教室女學生，另1例是造船廠外部單位派駐人員，宜蘭縣至今6所學校停課。

宜蘭縣衛生局下午表示，與舞蹈教室傳播鏈相關個案，案24335、案24336、案24338、案24401，以及1名未立案號共5名個案，皆為居家隔離期間陰轉陽，只要PCR核酸檢測陰性當天或之前並沒有傳染力，不需要對學校進行全面性篩檢。

案24337是舞蹈教室女學生，當時衛生局評估個案為中低風險感染個案，列為自主健康管理，但不幸仍然確診，衛生局隨即展開疫調，並籲請家注意孩子健康狀況，目前個案沒有相關足跡。

衛生局指出，目前有3名尚未列案號，除前述1名居家隔離期間陰轉陽個案外，1名是案23501的陪病者家屬，是衛生局先前匡列的居家隔離對象，當時PCR採檢為陰性，個案是因為孩子年紀太小至醫院陪病，不幸確診，目前收治醫院治療中。另有1名尚未列案號個案為昨天篩檢國小的學生，初步了解個案與案23887是同一個球隊的隊員，詳細疫調正在進行中。

此外，案24286是30多歲男性，是造船廠外部單位派駐人員，平常在造船廠工作，是案23500的朋友。案23500日前曾到造船廠找他聊天，同時也與造船廠另1名確診個案（案23739）在同一間辦公室辦公，個案4月1日上午到聖母醫院社區篩檢站篩檢結果為陽性確診，CT值19.8。

縣府指出，這間舞蹈教室傳播鏈在宜蘭縣已有18例確診，其中1名是舞蹈老師，1名是舞蹈教室行政人員，16名是舞蹈教室學生及家長，宜蘭縣目前已有6所學校包含羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小和中山國小全校停課，除中山國小12日復課外，其餘5所學校均在11日復課。（編輯：方沛清）1110403