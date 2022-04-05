東吳大學第2名學生確診 全面線上教學到9日

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（中央社記者陳至中台北5日電）東吳大學繼2日公告一名學生確診COVID-19，今天又在網站說明有另一名學生染疫，學校將進行校園消毒，並決議全面停止到校上課到9日，改為線上教學。

東吳大學2日證實一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並在網站公告學生的校內足跡，呼籲同課師生接受篩檢，但暫不全校性停課。

不過，東吳大學昨天晚間公告指出，校園防疫小組將依據「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」等相關規定，決議7日到9日全面停止到校上課（3月31日到4月6日為學術交流週放假），改為線上教學，呼籲師生除非有必要，不要進入校區。

東吳大學今天說明，昨天近晚間10時，校方接獲另一名學生通報，通知自己已確診。校方配合衛生單位進行疫情調查，今天在網站公布該名學生的足跡，包括3月30日下午曾到外雙溪校區2間教室，提醒相關師生立即採取預防性的自主隔離措施，等待衛生單位進一步通知。

東吳大學表示，有相關足跡的師生，如有COVID-19症狀或健康疑慮，可先行使用家用快篩，結果如為陽性，應立即通知所在地衛生局，依指示就醫。

依照教育部「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，大專校院有2名以上師生確診，該校（區）須停課；1名師生確診，則是所修（授）課程停課。（編輯：張雅淨）1110405