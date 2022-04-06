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疫情12/300

桃園新增3學生確診 3校1補習班1幼兒園停課

2022/4/6 20:38
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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府教育局今天晚間公告，3名學生確診COVID-19，經國非營利幼兒園大有分班、大園國小、大有國中、健行科技大學及華美珠心算語文短期補習班採取停課措施。

衛生局表示，晚間新增3名學子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將列入明天個案。1名大園國小學生遭新北市家人傳染，採檢陽性確診，確診學生班級2日至11日停課10天、預計12日復課；同校其餘師生2日到8日停課7天，預計9日復課。

另外，因為這名大園國小學生曾到華美珠心算語文短期補習班上課，補習班也在2日到11日停課10天，預計12日復課。

衞生局表示，健行科技大學有1名學生確診，考量大學有跑班及跨班問題，因此確診學生班級在2日到11日停課10天，預計12日復課，至於自主健康管理者改採線上教學，其他班級則維持正常上課。

另外，在經國非營利幼兒園大有分班也有1名學童確診，全園在2日到11日停課10天，預計12日復課。因大有分班設置在大有國中內，因此大有國中也在2日至8日期間全校預防性停課7天，預計9日復課。（編輯：郭諭儒）1110406

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