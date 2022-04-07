苗栗縣增2例 頭份伴唱酒店闆娘、營區軍人確診

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣今天新增2例COVID-19個案，其中1例為斗煥坪營區軍人，清明返鄉在外縣市確診；另1案為頭份市視聽伴唱酒店越南籍闆娘，感染源尚不明，縣府緊急疫調、匡列中。

苗栗縣政府今天透過新聞稿發布新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中斗煥坪營區1例為男性25歲，CT值36，非苗栗縣子弟，他於3月30日自成功嶺下部隊時，曾與彰化案24999確診者（關西營區軍人）搭同一班專車，清明連假返鄉期間，因有症狀於外縣市就醫，昨晚採檢後確診。

衛生局表示，男子案號尚未出爐，雖於外縣市採檢確診，仍連夜由為恭醫院進駐營區擴大篩檢，共計採檢127人，全數陰性；營區已完成清消，輔導落實分艙、分流。目前匡列接觸者軍營127人，居家隔離者7人由軍方以防疫巴士送返鄉；同住家人及友人（外縣市）4人轉外縣市通知採檢。

縣府指出，另1確診者案25859，為頭份市52歲女性，經營芙蓉視聽伴唱酒店，因4月5日有咳嗽症狀，昨晚在診所快篩呈陽性，立即轉介至為恭醫院PCR採檢，今天凌晨1時通報陽性，CT值19.2，已收治醫院治療。

衛生局接獲通報後立即啟動疫調，但這名越南籍闆娘目前感染源不明，且唯恐店內進出人士複雜，頭份市衛生所主任緊急透過臉書社團發文「特急事件」、「憂心有疫調破口」，呼籲4月1日至6日有前往店家唱歌的顧客、人士，主動與衛生所聯繫；衛生局並協請警方調閱監視器調查，相關疫調及採檢持續進行中，稍晚若有結果會另行公布。

另外，新北市一對確診姊妹（案24984及24461）4月2日下午曾由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，衛生局依感染風險匡列58人（本縣8人、外縣市50人）為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，同時段遊客實聯制7筆已發放簡訊通知採檢。

衛生局呼籲，若與確診者有足跡重疊者，可於今天晚間5時至9時及明天上午8時至中午12時至為恭醫院，及今天晚間5時至9時至大千醫院，進行PCR採檢。（編輯：方沛清）1110407

苗栗縣7日新增2例COVID-19個案，其中1例為斗煥坪營區軍人，清明返鄉期間在外縣市確診，衛生局安排醫療團隊進駐營區擴大篩檢，共計採檢127人，全數陰性；營區已完成清消。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月7日

苗栗縣7日公布1例斗煥坪營區確診個案，他於3月30日自成功嶺下部隊時，曾與彰化案24999確診者（關西營區軍人）搭同一班專車，清明連假返鄉期間，因有症狀於外縣市就醫採檢後確診。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月7日