竹市新增3例 2案為群聚延伸

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市今天新增3名COVID-19確診個案，衛生局長吳欣席表示，其中2例為新北柔道教練與竹縣移工宿舍群聚案延伸，至於第3案因確認後是居住於外縣市，將轉報所屬縣市處理。

新竹市政府發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案25688為案24610（新北柔道教練相關）匡列接觸者；案25689為案22955（新竹縣移工宿舍相關）匡列接觸者，均無公共場所足跡與匡列接觸者。

吳欣席表示，案25688為20多歲男性，為4月4日公布案24610（30多歲女性）同住友人，是新北柔道教練群聚案延伸家庭群聚，已送至醫院隔離、治療。

他說，案25689為40多歲男性，是3月28日公布案22955（30多歲女性）的丈夫，為新竹縣移工宿舍群聚案延伸家庭群聚，在4月6日解除隔離前PCR採檢陽性確診，已送往醫院隔離、治療。

吳欣席指出，而案25687目前經確認，居住地為外縣市，因此，將屬外縣市個案，後續疫調與相關匡列情形由外縣市公布。（編輯：方沛清）1110407