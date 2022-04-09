疫情停課標準擬調整 大學校長多贊同放寬

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（中央社記者陳至中台北9日電）近日本土案例增加，學校停課標準受關注，教育部和指揮中心研商，考慮下週做出調整。大學校長多贊同放寬，認為Omicron變異株以輕症居多，現行2師生確診全校停課過於嚴格。

現行中小學COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）停課標準是2班以上師生確診（出現跨班感染），全校停課；大專校園則是2名師生確診，全校（校區）停課。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪表示，持續大規模停課會影響受教權，相關規定可討論。教育部長潘文忠也說，會蒐集第一線人員意見，對停課標準做滾動修正。

龍華科技大學校長葛自祥接受中央社記者電訪表示，個人贊同朝向放寬的角度去做，因為近期流行的Omicron變異株，感染者以輕症居多，現行規範2人確診就全校停課，影響學生受教權益，雖然可以遠距教學，但大學有許多實驗、實作、實習課程，無法被取代。

葛自祥觀察，家長對停課標準的意見並不一致，舉例來說，部分大專在春假（清明連假前後）過後，採取預防性停課，就被家長質疑沒師生確診為何要停；但也有家長看到其他學校停課，反倒詢問學校為何不跟進，讓各校很為難，政府如果有明確規範，校方會比較好處理。

南華大學校長林聰明也認為，Omicron和之前流行的Delta變異株已不太一樣，感染也較不容易出現重症，已有許多國家「完全放手」。停課對師生影響很大，實體教學效果一定比線上好。

林聰明表示，2名師生確診全校停課的標準，確實可以再寬鬆一些，至於要調成怎樣，應由指揮中心專業判斷。他也建議在討論過程中，應納入家長、各界代表意見，瞭解各方不同考量。

中興大學校長薛富盛也贊同放寬，他提到，國內成年人疫苗施打狀況不錯，防疫表現也是可圈可點，且目前確診者幾乎都是輕症和無症狀，社會應可接受適度放寬停課標準，但還是要持續鼓勵學生接種第3劑疫苗。只要指揮中心依照學理提出標準，學校多能比照辦理。（編輯：方沛清）1110409