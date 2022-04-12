竹縣新湖國小與玉山國小停課 明新科大改線上教學

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）因有師生確診，新竹縣明新科技大學即日起學生居家線上上課，職員分流到校上班，玉山國小今天預防性停課1天，而新湖國小停課至18日。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府今天發布停課資訊，新湖國小因有分別各1名學生與老師確診，全校從9日至18日停課，預計19日復課。關西鎮的玉山國小，1名學生家人被匡列，學生所屬班級今天預防性停課1天。

明新科技大學發布新聞稿表示，昨天晚間接獲相關衛生單位通知新增2名確診案例，依疫情指揮中心相關規定，今天起至21日全校實施線上遠距教學，並在今天進行全校消毒。已依規定通知相關接觸者採檢，確診案例足跡配合政府疫調中。

明新科技大學指出，為防堵疫情，除改為線上教學外，行政職員啟動分流上班，校內所有會議改為視訊會議，禁止校園非必要訪客進入校園，所有參訪研習、學生社團、體育競賽等活動皆暫停或延期。各項防疫措施將依據中央疫情指揮中心以及教育部之公告滾動式修正。（編輯：張銘坤）1110412