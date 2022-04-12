更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鋒面、東北季風接力 北台灣13日轉雨14至18日低溫約17度

2022/4/12 17:47（4/12 22:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局表示，13日晚間鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣。（中央社檔案照片）
氣象局表示，13日晚間鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局表示，明晚鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣；14日下半天雨勢減緩，接著東北季風影響至18日，高溫由近日攝氏逾30度降至22、23度。

根據中央氣象局颱風消息，原梅姬颱風在今天下午2時已降為熱帶性低氣壓，輕颱馬勒卡則增強為中度颱風，往北朝日本東南方海面移動。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，目前已是馬勒卡離台灣相對最近的距離，約在鵝鑾鼻東南東方1670公里海面上，接下來會漸行漸遠；馬勒卡逐漸吸收梅姬的水氣，強度還有增強的空間，預估仍會以中颱的強度向北移動，對台灣沒有直接影響。

輕颱馬勒卡則增強為中度颱風，往北朝日本東南方海面移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
輕颱馬勒卡則增強為中度颱風，往北朝日本東南方海面移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

張承傳表示，明天白天天氣與今天類似，各地晴到多雲，午後大台北、西半部山區有零星短暫陣雨，東半部則是局部短暫雨；各地高溫約30至32度，低溫約21至23度。

張承傳說，明晚鋒面逐漸接近，明天深夜北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，這波鋒面在14日上半天通過，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨；14日下半天開始水氣減少，轉為迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部雨勢減緩。

張承傳提到，預計14日下半天東北季風增強，持續影響至18日，北部、東北部14日上半天高溫約26、27度，午後開始轉涼，接下來幾天高溫約22、23度，低溫約17、18度，中南部影響較小；預估19日東北季風減弱，氣溫回升。

張承傳指出，預計東北季風影響期間，降雨仍以迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部暫雨為主，其他大致多雲到晴。

張承傳提醒，14日之前東半部、恆春半島可能有長浪發生；另外金門、馬祖明天全天，西半部今晚明晨仍會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110412

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
吳德榮：馬勒卡將轉中颱併吞梅姬 14日變天降溫8度吳德榮：好天氣至13日 14日中部以北降溫8度未來一週天氣13日分水嶺 前穩定後降溫有雨西半部晴朗留意日夜溫差 東部零星短暫雨未來一週2波東北季風 清明連假前半段北部東部濕涼有雨25日回溫26日晚間轉雨 西半部週末2天溫差逾10度
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載