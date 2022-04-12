鋒面、東北季風接力 北台灣13日轉雨14至18日低溫約17度

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氣象局表示，13日晚間鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局表示，明晚鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣；14日下半天雨勢減緩，接著東北季風影響至18日，高溫由近日攝氏逾30度降至22、23度。

根據中央氣象局颱風消息，原梅姬颱風在今天下午2時已降為熱帶性低氣壓，輕颱馬勒卡則增強為中度颱風，往北朝日本東南方海面移動。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，目前已是馬勒卡離台灣相對最近的距離，約在鵝鑾鼻東南東方1670公里海面上，接下來會漸行漸遠；馬勒卡逐漸吸收梅姬的水氣，強度還有增強的空間，預估仍會以中颱的強度向北移動，對台灣沒有直接影響。

輕颱馬勒卡則增強為中度颱風，往北朝日本東南方海面移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

張承傳表示，明天白天天氣與今天類似，各地晴到多雲，午後大台北、西半部山區有零星短暫陣雨，東半部則是局部短暫雨；各地高溫約30至32度，低溫約21至23度。

張承傳說，明晚鋒面逐漸接近，明天深夜北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，這波鋒面在14日上半天通過，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨；14日下半天開始水氣減少，轉為迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部雨勢減緩。

張承傳提到，預計14日下半天東北季風增強，持續影響至18日，北部、東北部14日上半天高溫約26、27度，午後開始轉涼，接下來幾天高溫約22、23度，低溫約17、18度，中南部影響較小；預估19日東北季風減弱，氣溫回升。

張承傳指出，預計東北季風影響期間，降雨仍以迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部暫雨為主，其他大致多雲到晴。

張承傳提醒，14日之前東半部、恆春半島可能有長浪發生；另外金門、馬祖明天全天，西半部今晚明晨仍會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110412