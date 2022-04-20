更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒童疫苗2劑隔12週、青少年接種第3劑 高風險者可打第4劑
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情2/37

花蓮增86例確診 縣府、花防部、黃昏市場都有疫情

2022/4/20 16:54（4/20 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮今天新增86例COVID-19確診，包括花防部不只1名軍人染疫，因還在疫調中，縣府保守指出個案數不多；另人潮眾多的吉安黃昏市場有攤商確診，縣府地政處、原民處也都有個案。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，花蓮今天新增86例，自3月底爆發至今累計確診人數792人，目前住院112人，居家照護新增65人、累計358人，居隔人數4155人，包括在家隔離的1388人。

縣長徐榛蔚表示，因舉辦全中運國中小學停課，22日將恢復實體上課，若家中學童有疑似COVID-19肺炎或感冒症狀，可至縣內共21家衛生所、診所掛號看診，由醫師評估後領取家用快篩試劑，檢測為陰性再去上學，以確保校園安全。

衛生局長朱家祥說明，由宜蘭婚宴延伸的秀林鄉和中部落滿月宴，今天新增10例，包括餐廳、台泥、亞泥職場及外包商，呼籲有相關聯者主動前往篩檢。

衛生福利部花蓮醫院感染鏈今天新增13例，包括院內住民新增3人，住民已100%感染、照服員1人、院外6人、病患返院拿藥召回檢驗確診2人，其他人員1人。

另有小加拿大美語補習班增3人，外縣市1人，疫調中59人。

朱家祥說，疫調中包括吉安黃昏市場攤商、美崙全聯超市工作人員、花東防衛指揮部軍人等染疫，都已進入居家照護系統；由於確診個案的足跡遍布各處，因此民眾應當作參考，「每一角落都可能成為今天或明天的足跡」，民眾無須過度擔心，前提是每人確實做好防疫措施。

另外，縣府地政處、原住民行政處各有1人確診，衛生局立即針對相關同事匡列快篩，結果都是陰性，目前局處正常運作，未受影響。（編輯：陳仁華）1110420

瀏覽更多照片

▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖

延伸閱讀
4/20本土2386例中重症增9人 7旬婦僅打1劑疫苗加護病房治療中居家照護、居家隔離遇緊急狀況可自行就醫 違反電子圍籬不罰第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看花蓮新增146例 部立花蓮醫院感染人數持續上升提升覆蓋率 花蓮長者、警消接種疫苗追加劑花蓮查核高接觸風險等人員 籲儘速施打疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀