台北市議員確診再增1 耿葳：有喉嚨乾痛等症狀

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（中央社記者劉建邦台北28日電）本土疫情嚴峻，3名台北市議員已確診，國民黨籍北市議員耿葳今天表示，昨天晚上突然出現喉嚨乾痛、咳嗽等症狀，在家快篩陽性，赴醫院PCR採檢為陽性，已在家居隔。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市議員包含黃郁芬、王閔生、戴錫欽陸續確診。

耿葳今天透過社群網站臉書（Facebook）發文表示，近日疑與確診者足跡重疊，為確保大家安全，自25日起就在家中自主隔離觀察，且未進入議會。

耿葳說，昨天晚上突然出現喉嚨乾痛、咳嗽等症狀，為求慎重，在家快篩，結果陽性，隨後赴醫院採檢核酸檢測（PCR），今天接獲PCR陽性確診，已依防疫規範先居家隔離。

耿葳表示，昨晚快篩陽性後，雖PCR結果未出爐，隨即通知辦公室暫停從今天起所有會勘及會議行程，且要全數完成快篩，確保每個人身體健康狀況，造成大家困擾與擔心，萬分抱歉。

耿葳說，這段期間，辦公室仍會繼續透過網路及電話等方式為大家提供服務，疫情仍嚴峻，不要輕忽病毒傳染力，確實做好防疫，嚴格遵守政府防疫規範，一起齊心抗疫，盼早日恢復健康正常生活，也感謝所有辛苦醫護及防疫人員。（編輯：張銘坤）1110428