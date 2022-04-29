外送防疫規定有共識 強化電子支付、不進入醫院

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）指揮中心今天和外送工會開會，討論防疫期間外送規定。指揮官陳時中表示，未來將強化電子支付，降低現金接觸風險，也將要求不得進入醫院送餐，將統一在指定地點交付。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，居家隔離、居家照護民眾大增，外送需求也提高，但如何在防疫同時確保外送員安全。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午與全國外送產業工會開會，討論疫情期間外送相關規定。

陳時中下午在疫情記者會中表示，今天在會議中，外送工會提出希望有現金、電子支付等充分的選擇權，希望平台不要過度限制，畢竟現金交易要點收現金，本身就有風險，有些民眾還會開門和外送員講話，將來都會嚴格禁止，以降低接觸風險。

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陳時中說，考量現金交易接觸風險較大，後續將和金管會溝通，討論以多元電子平台方式讓大部分民眾都能使用電子支付，少數無法使用者會研議改以民政或其他系統支應。

另外，在外送至醫療院所方面也已達成共識，疫情期間將不得進入醫院裡面送餐。陳時中指出，醫院裡病菌較多，外送員頻繁進出並不妥，加上外送員本身也可能把病毒帶到醫院裡，因此希望醫院另覓通風良好的指定地點，作為院內人員交付外送的場所。（編輯：陳政偉）1110429