疫情影響餐飲業 經濟部補助優惠消費行銷方案

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（中央社記者曾智怡台北16日電）疫情升溫影響餐飲業營運，經濟部表示，為增加民眾消費誘因，今天起至6月15日，只要業者提出優惠消費的行銷方案，將提供每家最高新台幣10萬元的行銷補助。

經濟部商業司今天發布新聞稿表示，由於COVID-19疫情確診人數增加，民眾到店用餐意願降低，造成餐飲業營收大幅下降；經濟部除辦理盒餐徵選活動，協助餐飲業者研發外帶盒餐，拓展外帶市場商機外，再規劃辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」。

商業司說明，業者只要提出優惠促銷方案，包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，以吸引民眾用餐消費，讓消費者享優惠、餐飲業增營收。

這項補助受理申請期間為5月16日至6月15日，凡有實體店面且有稅籍登記的餐飲業者皆可提出申請；開立統一發票業者每家可獲得最高10萬元補助，免開統一發票的業者可獲得2萬元補助。

經濟部並將於20日起於北、中、南辦理說明會，讓業者瞭解申請細節。（編輯：郭無患）1110516