早安世界》疫情重創消費 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%
疫情重創消費 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%
行政院主計總處27日發布最新經濟預測，把2022年經濟成長率預測下修0.51個百分點至3.91%，跌破先前不低於4%的預估值。主計總處同時調升消費者物價指數（CPI）上漲率預測值2.67%，創14年新高。據主計總處推估，光是國內疫情升溫導致民間消費動能減緩，對經濟成長率的負面影響就達0.5至0.7個百分點。外界關注經濟放緩與通膨並存，是否造成停滯性通膨，主計長朱澤民表示，台灣體質改善且經濟持續成長，不會有此問題。國發會並公布4月景氣燈號，續亮第2顆代表「景氣穩定」的綠燈，國發會表示，未來景氣下行風險確實增加，5月國內餐飲零售情勢受疫情影響程度可能更高。（看完整報導）
勞工無薪假補貼最高可領24個月 台北市祭降稅減租等紓困方案
行政院推動新一波振興作為，勞動部協助受疫情影響勞工，紓困計畫延長實施至明年6月底止。勞動部27日表示，無薪假補貼方案內容已核定，勞工最長可領24個月，已達上限者須改參加充電再出發等計畫。台北市政府也宣布啟動九大紓困方案，期間為5月1日至7月31日，包含延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，總支出包含收入減少部分，共約28.5億元。（看完整報導）
兒童增1重症1死 家有6歲以下孩童6月可領5劑免費快篩
中央流行疫情指揮中心27日宣布，COVID-19本土新增9.4萬例確診、126人死亡，雙創疫情新高。兒童病例方面，新增一名女童疑腦炎重症，另有1名12歲男童病逝，為本土第8例兒童死亡個案。為保障無法接種COVID-19疫苗的幼兒健康，指揮中心並宣布，6月1日至30日期間，0歲到6歲孩童的家長可持健保卡至快篩實名制據點免費領取5劑家用快篩，但指揮中心提醒，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，若家中幼童未滿2歲，領到的快篩可供幼童家長使用。（看完整報導）
國內外染疫風險相當 6月料將公布邊境管制鬆綁政策
全球COVID-19疫情降溫，各國紛紛放寬邊境管制。疫情指揮官陳時中27日表示，目前國內染疫率約6%，已和境外移入染疫率差不多，但表國內外風險相當，指揮中心預計6月起會陸續公布邊境管制鬆綁政策，至於方向還要和各部會討論。陳時中並指出，本土疫情處於高原穩定期，至少會再持續2週，但這2天死亡率都突破千分之1，將緊盯醫療量能整備。（看完整報導）
外媒：美台計畫近期辦經濟會談 觸及供應鏈、農產品貿易
台灣目前雖未受邀加入美國新推動的印太經濟架構（IPEF），不過彭博新聞社引述知情人士說法報導，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，深化經濟關係，雙邊經濟會談的消息將於未來幾週宣布。美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性，但未達到傳統的自由貿易協定。消息人士說，這次協議很可能涵蓋貿易便利化、供應鏈及農產品貿易等領域。台灣政府高階官員也告訴美國有線電視新聞網（CNN），台灣和美國可能在「數週內」展開談判，以強化雙邊貿易和經濟關係。（看完整報導）
台鐵公司化條例完成立法 預計113年1月掛牌
立法院會27日三讀通過台鐵公司化設置條例，交通部台鐵局將轉型為公司，預計113年1月掛牌，公司化之後將設董監事及安全管理委員會。為健全財務，交通部將設立基金處理既存短期債務，原台鐵具有交通事業人員或公務人員任用資格者得依個人意願協助安置轉調其他機關，其餘轉調台鐵公司維持勞動條件，不因公司成立而裁員。交通部長王國材對於一年來持續不斷溝通，一步步走到公司化條例三讀通過，他感到非常高興。台鐵企業工會理事長陳世杰說，條例三讀通過是意料之中事，未來工會重點將放在子法的協商之上。（看完整報導）
烏東戰事進入最慘烈階段 哈爾科夫遭新一輪砲擊
烏克蘭26日表示，俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯地區超過40個城鎮，總統澤倫斯基指控俄國在頓巴斯地區執行「明顯的種族滅絕政策」。烏方並指出，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈的地步，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭俄羅斯軍隊進逼。此外，俄軍也對先前已恢復由烏軍控制的東北部樞紐哈爾科夫再度展開砲擊。（看完整報導）
美國兒童青少年死因 槍枝超越車禍排第一
近期美國槍擊案頻傳，官方數據顯示，槍擊已超越車禍，成為美國兒童和青少年的頭號死亡原因。美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計圖顯示，2020年美國總計有4368名兒童和青少年死於槍枝暴力，首度超過死於車禍的人數。這個年齡層原本的頭號死亡原因車禍在2020年造成4036人死亡。這兩種原因造成的死亡人數差距在2020年以前不斷縮小，原因在於過去數十年來美國道路安全措施有所改善，但槍枝造成的死亡案件卻持續攀升。（看完整報導）
影片／湯普森砍32分 勇士擊敗獨行俠闖進NBA總冠軍賽
美國職籃NBA勇士26日在湯普森砍進32分的帶領下一路領先，最終120比110在主場拿下勝利，並在西區冠軍賽以4比1擊敗獨行俠，闖進他們近8季的第6次總冠軍賽，勇士的對手將是東區頭號種子邁阿密熱火與第2種子波士頓塞爾蒂克系列賽的勝方。另外，勇士當家球星柯瑞拿下西區冠軍賽MVP。（看完整報導）
博通610億美元買下VMware 今年第二大併購案
晶片大廠博通公司26日宣布，將以610億美元左右現金與股票併購雲端運算業者威睿（VMware Inc），以加速向企業軟體業務擴張。這項併購案是今年以來全球規模第二大，僅次於微軟公司以687億美元買下美國電玩巨擘動視暴雪公司的交易案。（看完整報導）
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