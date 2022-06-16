國內傳首例MIS-A個案 羅一鈞：待與醫院求證

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）疫情指揮中心昨天表示，暫無接到MIS-A臨床診斷通報，無通報MIS-A的染疫病例，但有媒體報導，國內已傳有首例個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，仍待與醫院求證。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，部分染疫兒童出現MIS-C，現更傳出「成人版多系統發炎症候群」的MIS-A議題，MIS-A好發於年輕男性，多數在確診後3週後出現症狀。國內有醫院研判日前收治一名年輕確診者，解隔離後疑似出現MIS-A，是否為國內傳MIS-A首例備受關注。

新光醫院感染科主任黃建賢今天接受媒體聯訪時表示，個案為30多歲左右年輕人，6月PCR確診，因重症進加護病房，就醫時有症狀，出現多重器官發炎、發燒、休克及腸胃道、眼睛不適等症狀，目前還沒解除隔離，仍在急性期，但確實還沒有辦法確認是否為MIS-A。

針對這起北部醫學中心疑似收治MIS-A個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，會再跟醫院求證，因為暫時不清楚個案是否已經列在中重症個案，需要回溯分析病例，也會向院方索取相關資料，根據國際通用標準判斷MIS-A。

羅一鈞說，從2020年疫情開始，MIS-C就列入重點觀察項目之一，各國都有觀察到兒童病例，兒科也制定相關指引，未來需要觀察不同變異株流行造成MIS-C的機率，以Omicron個案分析，MIS-C個案發生機率有減少趨勢，MIS-A就更罕見。（編輯：陳政偉）1110616