潘文忠：顧及學生受教權 不會規定打疫苗才能上實體課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）教育部長潘文忠今天表示，顧及學生的受教權，不會以有無打COVID-19疫苗，作為能否上實體課的標準。他也呼籲，部分孩子可能因身體狀況無法接種，同學應互相體諒。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土疫情持續，目前包括台中市、高雄市等，都已宣布維持線上遠距教學、暫停實體課程到學期結束，直接銜接暑假。

教育部長潘文忠今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻問及，9月新學期開學時，台灣應該就會走向「解封」，家長關心會不會規定沒有接種疫苗的學生，就不能上實體課程。

對此，潘文忠明確回覆，事關受教權益，不會硬性規定，畢竟有些孩子的體質不適合打疫苗，全國不會有唯一的標準，但仍會鼓勵學生接種。

潘文忠也提到，政府免費送給學生快篩試劑，就是希望學生顧慮自己和同學的健康，一旦身體不適，透過快篩瞭解是否感染，有狀況就留在家裡。

潘文忠說，未來勢必還要跟COVID-19病毒共處一段時間，希望同學間互相體諒，即便有人沒接種疫苗，也不該成為全民公敵、被排擠，「這也是我們要教育的」。

今年這波本土疫情，教育部沒有要求全國停課，也沒有宣布要提前放暑假。潘文忠解釋，各縣市疫情狀況不同，目前北部已相對平穩，多數學校已恢復實體課程；中南部則還在高峰，部分縣市仍停課。

潘文忠說，停課與否也要考慮到家長的負擔，畢竟年幼孩子在家遠距，往往需一名家長請假陪同。疫情發展有區域的差異，不適合由中央政府一聲令下，造成學生父母親的困擾。

潘文忠在節目中也提到，疫情已持續2年多，有些學生進入國高中，至今都還沒見過同學沒戴口罩的樣子，這是台灣好幾個世代都沒有的經驗。

潘文忠說，疫情確實對教育造成衝擊，為讓學習不中斷，遠距教學必須在很短時間內就緒，現在各級學校已經較為熟悉線上的模式了。但他認為，實體課程仍難以取代，包括體育、藝能課程難以線上，也會擔心家庭背景不同的學習落差，已要求各校每隔一段時間，就要檢視學生的學習狀況，如有落後，須及時補救輔助。（編輯：黃世雅）1110617