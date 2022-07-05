男子居隔開冷氣 疑空氣不流通造成家人染疫

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張姓男子染疫後居家隔離，獨自一人住3樓，太太和2名子女住2樓仍確診，醫師發現住家門窗緊閉，冷氣開整天反讓病毒在空氣中久留。圖為台北市中正區大樓外牆的冷氣室外機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）張姓男子染疫後居家隔離，獨自一人住3樓，太太和2名子女住2樓卻仍確診，醫師發現張家因天氣熱，住家門窗緊閉，冷氣開整天反讓病毒在空氣中久留，恐因此造成家人染疫。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿指出，原本住在工地宿舍的52歲張男半個月前出現喉嚨痛等症狀，快篩陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），回到住家3樓的客房隔離，讓太太和小孩住2樓，不過張男家人仍在他開始隔離後的第3天快篩陽性染疫。

張男解隔後回醫院看診，忍不住向醫師抱怨已完全隔離還是避不開；部立彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，張男清消、戴口罩等防疫措施做得很徹底，問題仍可能出在空氣流不流通。

林聿騰說，天氣炎熱，張男一家人在隔離時整天開冷氣，不過卻讓住家形成一個通風不良空間，讓病毒在空氣中停留較久，恐因此傳染給家人。

林聿騰建議，天氣炎熱，不可能不使用冷氣，建議可在窗戶上安裝抽風機，將染疫者所處室內的氣體往外抽，引導通風，加快換氣，將空氣中病毒濃度降低，讓新鮮乾淨空氣進入室內，避免擴散污染。

林聿騰說，一般人大部分時間都停留在室內，室內空氣品質與身體健康息息相關，不只為了防疫，平時就要做好室內換氣及空氣流通，讓病毒、黴菌孢子等致病物質的影響降到最低。（編輯：陳仁華）1110705