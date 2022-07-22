早安世界》花蓮玉里40.7度創入夏新高 今18縣市亮高溫燈號
花蓮玉里40.7度創入夏新高 今18縣市亮高溫燈號
根據中央氣象局網站，台灣有6個地點21日的氣溫超過38度，5處位於花蓮，1處在台北，其中花蓮玉里40.7度是今年全台所測得最高溫，但由於玉里為自動測站，不列入紀錄。氣象局預測，受太平洋高壓影響，22日台灣本島除新竹市之外均亮高溫燈號，台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現38度極端高溫。天氣炎熱導致全台用電飆高，21日尖峰負載攀升至4030.1萬瓩，追平歷史用電紀錄，不過台電歲修發電機組回歸，太陽能發電也穩定挹注，備轉容量燈號維持綠燈，代表供電穩定。（看完整報導）
苗栗坤輿掩埋場試運轉爆流血衝突 法院判未環評停止開發
坤輿科技公司在苗栗縣設置垃圾掩埋場，當地21日凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，造成警民8人受傷送醫。苗栗縣坤輿掩埋場案爭議多年，業者在20年前便取得同意設置文件，但因地方反彈沉寂多時，近年捲土重來，居民組自救會抗爭，並在去年向台中高等行政法院提起行政訴訟案，21日法院認定苗栗縣府核准行政處分有瑕疵，判決苗栗縣府敗訴。苗栗縣環局指出，立即函文坤輿公司中止試運轉許可，將研議是否上訴。（看完整報導）
拜登預期10天內與習近平通話 裴洛西8月是否訪台仍不清楚
美國總統拜登20日表示，他預期會在「未來10天內」與中國國家主席習近平談話，這將是兩人自今年3月以來首度一對一通話。中國外交部21日未予證實，但稱兩人透過各種形式保持溝通。針對美國聯邦眾議院議長裴洛西計劃8月訪台的報導，拜登稱軍方認為現在不是好主意。裴洛西則表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，她並說，展現對台灣的支持很重要。（看完整報導）
歐洲副議長稱訪台向中國傳遞嚇阻訊號 日重量級跨黨派國會議員將來訪
歐洲議會副議長畢爾21日舉行訪台記者會，在被問到中國武力侵台的相關問題，她表示歐洲議會堅決反對任何單方面改變台海現狀的行為，她以副議長身分高調訪台，就是要傳遞嚇阻的訊號。德國籍的畢爾強調歐洲將與台灣肩並肩捍衛民主價值。近期來台的外國重要訪團絡繹不絕，日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」成員預定27日至30日訪台，共同團長是都曾擔任日本防衛大臣的石破茂與濱田靖一，訪台期間將就台日安全保障議題進行意見交換。（看完整報導）
首例染疫童併發心肌炎亡 0到5歲占兒童重症63%
國內21日新增2萬4907例本土COVID-19病例，並通報台灣首例兒童染疫併發心肌炎死亡個案，另有4例兒童重症。在台灣12歲以下兒童重症案例當中，0到5歲幼童占63%，中央流行疫情指揮中心因此呼籲家長儘速帶6個月以上的孩子接種疫苗。勞動部說，6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗後，如有發生不良反應，家長可請防疫照顧假。針對國內首見兒童確診到MIS-C發作間隔長達53天，超過指揮中心公布6週內發作診斷標準，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，文獻顯示間隔最長可能達到19週，家長應提高警覺。另外，疫苗第4劑接種對象自22日起擴大至18歲以上需出國工作者，接種需與第3劑間隔5個月以上。（看完整報導）
義大利9/25提前大選 德拉吉任看守總理
義大利總統馬達雷拉辦公室表示，總理德拉吉21日遞出辭呈，馬達雷拉請他繼續擔任看守總理，直到9月25日提前舉行的國會大選落幕。法國的歐洲事務部長布恩表示，德拉吉辭職將開啟「一段不確定時期」，並說這標誌「歐洲失去一根支柱」。德拉吉曾在義大利經濟部擔任財政主管10年，幫助國家成就加入歐元區的資格。2011年德拉吉被任命出掌歐洲中央銀行，當時義大利幾乎破產，有拖垮歐元區的風險，他一年後改變歷史，被譽為歐元區救世主。不過，德拉吉仍難逃中箭落馬的命運。（看完整報導）
烏克蘭一天擊斃上百俄軍 美歐考慮提供西方戰機抗俄
烏克蘭武裝部隊21日說，過去一天內在烏東和烏南地區擊斃111名俄羅斯軍人。俄國外交部長拉夫羅夫則說，克里姆林宮在迄今5個月戰事期間不斷擴大戰鬥目標。同時，美方高層官員20日證實美國與盟國正考慮提供西方戰機給烏克蘭，並協助訓練相關人員。烏克蘭若能取得西方國家的戰機，代表西方在俄烏戰爭的參與程度大幅升高。（看完整報導）
中小學營養午餐加碼6億 年底前每月1餐石斑魚
教育部長潘文忠21日表示，中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有一餐的石斑魚入菜。行政院表示，這對漁民與學生是兩全其美的做法。教育部也將針對偏鄉1312所中小學、24萬餘學生加碼補助，自下學期起，設計88天午餐菜單指引，內容包含蝦仁飯、藍帶起士豬排、野菇燉飯等，餐費從原先的50元提高至62元，增加費用由教育部負擔。（看完整報導）
北捷1天3度出包 板南線異常2.5小時 受影響旅客可退費
台北捷運板南線21日上班尖峰時刻發生兩起異常事件，影響班距約2.5小時，北捷表示，若因異常事件中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，可以洽各車站詢問處辦理退費，或更正電子票證車票資料。同日傍晚下班尖峰時刻北捷文湖線中山國中站往南港方向有列車無法自動出發，百名旅客只好下車改搭下一班，延誤約2分30秒。（看完整報導）
台灣日本跨國同婚一審勝訴 戶政機關須准許登記
日籍有吉英三郎和台灣人阿樹自2015年起交往，雙方家人都認可，也在台灣舉辦婚禮，兩人去年5月赴北市大安區戶政所登記結婚遭拒興訟，法院21日認為兩人所提文件符合要件，且依涉民法規定，可例外不適用外國（日本）法律，令戶政所須為兩人登記結婚。阿樹說，當初提起本件訴訟，不僅希望能與有吉英三郎結婚，更希望能讓政府看見跨國同性伴侶們的困境，儘速修法。（看完整報導）
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