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住宿式機構累計5.8萬人確診 篩檢陽性率穩定下降

2022/7/26 14:53
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北26日電）住宿式機構一度是疫情的重災區，指揮中心今天公布，自今年至7月24日，住宿式長照機構累計5.8萬人確診，隨著疫情趨緩，篩檢陽性率過去5週穩定下降，染疫致死率2.67%並未增加。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至7月24日，通報機構間數達1599家，確診住民人數為4萬5856人、確診工作人員數為1萬2461人，持續以社福機構人數最多、護理機構次之。

尤其自4月本土社區疫情開始爆發，統計至7月24日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3737人，累計死亡人數1225人，換言之，中重症確診者送醫救治後，仍約有1/3病歿。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，住宿式機構上週（7月18日至24日），新增372名工作人員及1044名住民確診，致死率維持約2.67%。上週新增死亡人數為32人，護理機構20人最多、社福機構11人次之。

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住宿式機構確診住民投藥比率，7月18日至24日機構就地隔離安置集中照顧者平均開藥率為93%，一般護理之家、老人福利機構、精神照護復健機構開藥率皆超過9成。

羅一鈞指出，住宿式機構定期篩檢將維持至8月31日，提供住民、工作人員每週1到2次公費篩檢；陽性率在過去5週穩定下降，最近一週統計顯示，住民降至1.4%，工作人員1%，會持續篩檢並追蹤陽性率，了解後續檢測對象、頻率是否需調整。（編輯：陳清芳）1110726

羅一鈞
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