早安世界》英國首相之爭 抗中挺台特拉斯聲勢大勝對手

英國首相之爭 抗中挺台特拉斯聲勢大勝對手

英國執政黨保守黨黨魁之爭白熱化，候選人之一外交大臣特拉斯近日獲政壇兩位指標人物背書，繼國防大臣華勒斯後，國會外交委員會主席圖根哈特也表示，特拉斯是更好的首相人選。英國博彩公司Smarkets賭盤顯示，特拉斯成為下任英國首相的機率高達90%，唯一對手財政大臣蘇納克出線的機率僅10％。中國議題是這次黨魁之爭的焦點，兩位候選人較量誰對中國更強硬。特拉斯曾表示，一旦當選，她將推動新的協議，以強化大英國協成員之間的經貿連結，因應對中國日益增強的惡意影響力。此外，特拉斯曾呼籲北約盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。保守黨將於9月5日透過黨員投票選出新任黨魁，當選者可順理成章接替強生，成為下一任首相。（看完整報導）

裴洛西出訪亞洲日韓星馬等國 是否來台仍未公布

美國聯邦眾議院議長裴洛西30日出發前往亞洲訪問，外傳已知的地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，外界最關注的台灣行則列為「暫定」。中國官方與民間持續放話反對裴洛西訪台，前環球時報總編輯胡錫進在推特主張擊落裴洛西的專機，形同威脅發動恐怖攻擊，一度遭到推特封鎖。有香港媒體報導，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習，中國專家認為此舉是警告美國。同時，美軍航空母艦「雷根號」近日駛進南海，被認為是為因為裴洛西可能訪台而預做護航準備。裴洛西29日在每週例行記者會被問及此事時，依然以安全考量為由迴避，不願說明是否訪問台灣，只說對即將展開的出訪感到興奮。（看完整報導）

石破茂：友台屬日本跨黨派立場 來訪瞭解軍備實況助擬定安保政策

日本跨黨派議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團30日舉行記者會，日本前防衛大臣石破茂在會上表示，過去不清楚台灣軍事裝備、防衛與指揮體系的實際情況，這次訪台有機會與台灣政軍各方及跨黨派交換意見，相關意見帶回日本後，相信有助於未來安保政策的擬定。石破茂強調，台灣不必擔憂前首相安倍晉三逝世後，日本友台勢力鬆動，因為友台已是日本跨黨派立場。同時，石破茂也反駁中國有關台灣海峽是中國內海的說法，指出台灣海峽就是國際海域，這是國際社會普遍的認知。（看完整報導）

低壓帶影響 中南部31日留意不定時降雨

中央氣象局表示，7月31日中南部將有不定時降雨，其他地區則為午後雷陣雨為主；溫度方面，各地高溫都在攝氏33度以上，彰化以北有機會出現36度高溫。氣象局預報員葉致均表示，8月1日開始的4天受低壓帶影響，有局部短暫陣雨跟雷雨；5日至6日將以多雲到晴及午後局部短暫陣雨為主。（看完整報導）

義大利聯合政府垮台 媒體指俄羅斯背後操控

立場親美且曾厲聲譴責蒲亭侵略烏克蘭的義大利總理德拉吉21日宣布辭職，由他領導的聯合政府隨之解散。政府突然倒台始末經過檢視，讓極右派領袖薩爾維尼與俄羅斯的關係再次遭到質疑。義大利媒體「新聞報」揭露，俄羅斯大使館一名外交官5月底與薩爾維尼幕僚在羅馬會面，並詢問薩爾維尼帶領的聯盟黨，是否有閣員願意退出聯合政府。報導一出，義國政界為之譁然，紛紛要求薩爾維尼出面解釋。（看完整報導）

美國肯塔基州超大豪雨釀洪災 罹難人數增至25人

美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，造成房屋被沖走、道路被沖毀及河川氾濫。在肯州的阿帕拉契山脈煤礦區，則有數十人在住家和交通工具上受困，警方和國民兵部隊出動直升機和小艇前往救援，隔鄰幾個州也出動人力支援。當局表示，截至7月30日已有25人死亡，預計死亡人數還會再增加。這是肯塔基州7個月內第2次遭受國家等級重大災難，去年12月，肯州西部遭到多個龍捲風襲擊，造成近80人身亡。（看完整報導）

中國銀行澳洲分行現人潮遭疑擠兌 官方：留學生開戶

英國「每日郵報」指中國銀行的澳洲分行近日大排長龍，外界猜測是否因河南村鎮銀行詐欺案引發海外擠兌潮。不少網友認為，近期在中國境內爆發金融爭議，許多地方的儲戶發現存款不見，或無法提領，讓身在澳洲的中國銀行存戶憂心存款仍在，並說若這個銀行是中國境內的分行，民眾可能會擔憂破產而紛紛搶提現。對此，支行說排隊者是辦理開戶的留學生，銀行運作一切正常。（看完整報導）

口罩政策暫不放寬 張上淳：若放鬆疫情將快速回升

國內30日新增2萬1273例COVID-19本土病例，中重症156例，60人死亡，其中一名40多歲男子有慢性病史，打過2劑COVID-19疫苗，日前確診解隔後上班反覆高燒，體溫高達攝氏40.9度，就醫後仍不幸過世，為國內第2例染疫中暑死亡病例。 針對氣溫居高不下，民眾期待口罩政策再鬆綁，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，暫時不會放寬，因BA.5已進入社區，且長者COVID-19疫苗覆蓋率仍不足，如果放鬆，疫情很快會再回升。（看完整報導）

埔里阿嬤陳綢92歲辭世 成立兒少家園奉獻一生援助弱勢

南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢30日離世，享耆壽92歲。陳綢自39歲起投身社會公益，即使病痛纏身長達50多年、數度走過鬼門關，仍致力奉獻社會，她號召志工出錢、出力，在夫婿林有海支持下變賣土地、房屋，14年協助建造13座廟宇，並成立玉清宮良顯堂慈善會、陳綢兒少中心、陳綢兒少家園、青少年培力商店等，身體力行影響社會更多人投入助人工作，幫助許多困境家庭的孩子，發揮良善社會影響力。（看完整報導）

美國教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

台灣貝比魯斯棒球隊15位少棒球員下週將參加美國貝比魯斯世界錦標賽。美國貝比魯斯棒球聯盟成立逾70年，首次有台灣代表隊參與。台灣代表隊26日抵達美國後，與當地同齡球隊進行友誼賽暖身。29日球場外出現溫馨的插曲，聖德瑞沙小聯盟副總兼教練潘寧頓私下塞給台灣隊50美元（約台幣1500元），他希望讓台灣代表隊知道有人在背後支持與鼓勵他們，這份心意讓台灣小將十分感動。（看完整報導）