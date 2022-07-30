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英國首相之爭 賭盤看好特拉斯勝算高達9成

2022/7/30 20:18（7/30 21:29 更新）
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英國博彩公司Smarkets賭盤顯示，外交大臣特拉斯成為下任英國首相的機率高達90%。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）
英國博彩公司Smarkets賭盤顯示，外交大臣特拉斯成為下任英國首相的機率高達90%。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國保守黨魁之爭進入最後幾週，英國博彩公司Smarkets賭盤顯示，外交大臣特拉斯成為下任英國首相的機率高達90%。財政大臣蘇納克出線的機率僅有1成。

特拉斯（Liz Truss）正與蘇納克（Rishi Sunak）展開6週黨魁競選，爭取約17萬5000名保守黨員選票。新黨魁的選舉結果將於9月5日公布。

彭博（Bloomberg）報導，Smarkets的政治博弈主管夏迪克（Matthew Shaddick）表示，「黨魁之爭一開始縮小到2名候選人時，特拉斯勝選的機率是6成，但賭盤對她持續看好」。

「雖然許多人都預估蘇納克的競選表現比較好，但特拉斯在辯論會上的表現打破預期。」

根據對507名保守黨員所做民調，在英國廣播公司（BBC）本週稍早舉行的電視辯論會中，特拉斯被認為表現優於蘇納克。

其他博弈公司的賭盤也看好特拉斯。根據賭盤網站Oddschecker，她在博弈業者立博博彩公司（Ladbrokes）、派迪鮑爾（Paddy Power）和威廉希爾公司（William Hill）的賠率是1/8，蘇納克在Sky Bet的賠率則是6/1。

彭博指出，對政治賭盤的賠率應持保留態度，因為它們往往僅反映少數一般民眾的觀點，但也替這場變化快速的競賽提供了些許線索。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110730

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