早安世界》F-16V掛彈升空 國軍：中共軍艦逼近和平電廠是假訊息
F-16V掛彈升空 國軍：中共軍艦逼近和平電廠是假訊息
網傳中共軍艦逼近花蓮附近的台灣領海，國軍官兵7日表示，中共散布「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請國人不要上當，軍事動態以國防部發布訊息為準，國防部在晚間發布共軍演訓消息時，也說「絕無共艦進入我領海情事」。駐守花蓮基地的空軍則以F-16V戰機執行巡弋任務實際行動，展示捍衛國家的能力與決心。另外，中國官方智庫表示，美國羅倫森號飛彈測量艦3日從日本橫須賀港出發，7日抵達沖繩南方海域，推測進入偵察陣位。同日，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福抵台訪問，他呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國眾議院議長裴洛西訪台作為軍演藉口。（看完整報導）
中國結束台灣周邊6區軍演 交通部：航班逐步恢復
交通部表示，中國發布的1到6個臨時危險區飛航公告已在7日中午12時失效，相關航班及船舶將逐步恢復航行，第7個危險區則要到8日上午10時才會失效。民航局航管單位將持續以引導航機避讓臨時危險區，航港局海事中心持續監視此區周邊海域船舶動態。另外，外交部7日嚴厲譴責中國宣稱將在台灣外海長期軍演。（看完整報導）
颱風木蘭最快9日生成 中南部10日前防較大雨勢
氣象局表示，南海的熱帶擾動最快8日可能升級成熱帶低壓，9日增強為颱風木蘭，將給台灣帶來水氣，南部、花東地區將有局部短暫陣雨，中南部山區在10日之前易有局部較大雨勢。另外，11日至14日午後雷陣雨範圍在各山區及西半部近山區平地，預估花東降雨趨緩，台東及恆春半島仍有零星雨，其他各地大致為多雲到晴。（看完整報導）
專訪／宏都拉斯大使：來台傳遞邦誼穩固訊息 實現對美承諾
年僅33歲的宏都拉斯新任駐台大使布羅德7月中上任後，近日在接受中央社訪問時證實，美國高度關注宏都拉斯與台灣的邦交，曾透過副總統賀錦麗直接傳達華府立場。布羅德也說自己與宏國總統、外長都有長期建立的信任關係，政府任命他擔任大使，可說是宏國總統特別要向台灣傳達「台宏關係親近、邦誼穩固」訊號。他將致力推廣宏都拉斯咖啡，盼接手原本尼加拉瓜出口的牛肉、砂糖等市場。（看完整報導）
日相岸田將改組內閣 是否顧及派閥平衡成焦點
日本首相岸田文雄6日正式宣布改組內閣，傳出時間點落在10日，從宣布到進行改組只有短短4天。日媒研判，此舉顯示岸田希望針對黨內各派閥先發制人，意圖掌握人事主導權，但有看法認為，岸田重視「全黨一致」，所以最後相關人事改組，可能也不得不顧及各派閥平衡。產經新聞報導，可能多達半數以上閣員將在這次改組中異動。（看完整報導）
北京又現本土病例限制人員進出 海南疫情破千例4市靜態管理
中國多地近日接連爆發COVID-19疫情，北京市7日也出現新增病例。當局表示，輸入性疫情已成北京疫情防控的最大風險，7天內有1例以上感染者所在縣市人員，嚴格限制進入北京。另外，海南省這波疫情7天已累計1140例本土病例，除三亞市外，7日又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」。目前三亞機場已經斷航，海口機場航班大減，海南幾近封島。（看完整報導）
中國現琅琊病毒可感染人類 疾管署將建立檢測定序方式
中國出現新興傳染病「琅琊病毒」，山東、河南近期發現35例感染個案，其中26例只感染瑯琊病毒，其他9人有感染其他病毒。衛福部疾管署副署長莊人祥說，這些僅感染瑯琊病毒的個案，症狀包含身體發熱、無力、咳嗽等，現階段無死亡個案。由於琅琊病毒是一種新病毒，基因序列也會同時公布，將加速建立實驗室核酸檢測定序標準化方法。（看完整報導）
印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里
印度媒體報導，美國與印度將於10月展開為期半個月、名為「戰爭實踐」的聯合軍事演習，地點距中國印度邊界的實際控制線約95公里。「戰爭實踐」年度演習於2002年首次登場，前3屆在印度舉行，之後在美國及印度輪流舉辦。台灣海峽緊張局勢近期因中國軍事動作而升高，本屆演習規模、訓練項目以及是否有實彈演練，都是外界觀察焦點。（看完整報導）
桃機放寬轉機3規定 今起開放出境區候機用餐
中央流行疫情指揮中心宣布自8日起放寬轉機旅客的3項規定，包含開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐。桃機公司表示，新的規定將大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助於航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。（看完整報導）
影片／U12世界盃吳聖智陳瑞鑫開轟 台灣擊敗多明尼加奪季軍
U12世界盃棒球賽7日落幕，台灣隊在吳聖智、陳瑞鑫開轟下，以9比5擊敗多明尼加拿下季軍，美國隊拿下隊史第4冠，委內瑞拉則拿下亞軍。台灣小將們雖然沒能挑戰連霸，但總教練賴朝榮表示，從集訓到現在辛苦了將近45天，希望大家多給球員們鼓勵。個人獎項部分，吳聖智拿下明星球員外野手獎、陳柏笙則獲明星球員捕手獎。（看完整報導）
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