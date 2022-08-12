早安世界》因應中國抵制 經濟部啟動計畫協助台灣食品出口
因應中國抵制 經濟部啟動計畫協助台灣食品出口
在中國突然宣布暫停輸入台灣百餘家業者生產的加工食品後，經濟部11日表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，預定8月起至12月協助業者於新加坡、馬來西亞、越南、韓國、日本、美國等13國擴大推廣加工食品，預估將有2000家次廠商受惠，創造達6200萬美元的商機。同時，經濟部將對業者推出客製化輔導措施，協助國際認證、數位行銷，海外行銷等，補助金額新台幣10萬元至100萬元。（看完整報導）
法國海軍首長罕見表態：與盟國共同作戰可打贏中國
美國眾議院議長裴洛西訪台效應仍在法國發酵，法媒10日揭露，法國海軍首長范迪亞上將7月底曾在國會國防委員會上提出警告，中國海軍擴張幅度是二戰後首見，他並罕見公開表明，只要與盟友共同作戰，就能戰勝中國海軍。（看完整報導）
對照中國對台白皮書新舊內涵 學者：反外力干涉將成北京主軸
中國時隔22年再度發布對台政策白皮書，香港媒體指出，新白皮書未承諾台灣可擁有自己的軍隊或北京不派軍隊也不派行政人員駐台，顯示一國兩制內涵有變。政治大學東亞研究所學者王信賢說，這與美中關係改變、香港經驗有關，且裴洛西訪台打亂中共對台工作方向配置和節奏，反獨與反外力干涉將成北京主軸。總統蔡英文11日勗勉空軍作戰指揮部，感謝國軍不分晝夜守護台灣領空與人民的安全。她說中國武力的威脅並未降低，並再度強調不會升高衝突，也不會挑起爭端，但將堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由的防線。（看完整報導）
韓國將恢復部署薩德反飛彈系統 指安全議題不容協商
南韓及中國近年來在部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）議題上僵持不下，南韓總統辦公室11日對中方「三不一限」的主張表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署，並重申薩德是在北韓核武、飛彈的威脅下，保障南韓人民生命安全的防衛手段，不能作為協商的議題。（看完整報導）
台灣援50萬美元助古城重建 烏克蘭市長公開感謝
烏克蘭北部的古城切爾尼戈夫市長阿特羅申科發布公開信，感謝台灣提供50萬美元援助，資金已於4日到位，將用來修繕當地教育機構及醫院。他在信中表示，由於殘酷的砲擊和轟炸，城市遭受重大破壞，「在這個艱困時期，當我們的城市重建需要重大幫助時，你們的金援彌足珍貴。」（看完整報導）
聯合國開會因應烏克蘭核電廠危機 克里米亞俄軍基地爆炸損失慘重
俄羅斯與烏克蘭互控對方轟炸札波羅熱核電廠，外交知情人士透露，聯合國安全理事會11日將召開緊急會議，試圖化解危機。七大工業國集團（G7）警告，俄軍持續占領這座核電廠「對區域構成危害」，呼籲把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。同時，衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸，至少有7架俄軍戰機被毀。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這可能是俄國自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。烏克蘭國防部指出，無法確定這座空軍機地發生爆炸的原因。（看完整報導）
中國新增近2000病例7成在海南 北韓宣布戰勝COVID-19
中國10日新增1993例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中海南島病例大幅增加，占總數近7成，外界關注12日完成社會面清零的目標能否如期完成。另一方面，北韓領導人金正恩宣布戰勝COVID-19，下令解除5月開始實施的最大規模抗疫措施。（看完整報導）
禾馨5診所協助產婦詐保6738萬 營運長林思宏等逾百人遭訴
禾馨集團5家診所涉嫌出具不實醫療診斷證明，讓產婦向保險公司申請醫療給付，詐保6738萬餘元，台北地檢署11日依詐欺等罪起訴營運長林思宏、19名保險業務員、80名產婦等共109人。檢察官指出，目前法令每人可買3張以下實支實付保單、憑副本可申請理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢工具，有檢討必要。林思宏發表書面聲明說，將配合司法單位調查，絕無從中獲利，並指剖腹產理賠是醫界夢靨與社會共同長久難題。（看完整報導）
英國繪本「雪人」作者布瑞格斯辭世 享壽88歲
英國繪本作家布瑞格斯9日去世，享壽88歲。他1978年出版的經典作品「雪人」（The Snowman），至今在全球以各種形式售出超過550萬本。信誼基金會11日說，布瑞格斯的「雪人」述說友情與失去，感動數代人，改編動畫每年都會在英國播出，成為耶誕象徵之一。（看完整報導）
美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
美國少棒聯盟西南區冠軍賽9日在德州舉行，德州東部隊投手凱登謝爾頓投球擊中奧克拉荷馬州杜爾沙隊打者艾塞雅賈維士頭部，賈維士被保送上一壘之後，見到可能是受到驚嚇的謝爾頓抱頭啜泣，主動走到投手丘給予擁抱，並說「嘿，你投得很棒，我們繼續比賽吧」。賈維士此舉展現的運動家精神，獲得全場觀眾鼓掌歡呼。（看完整報導）
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