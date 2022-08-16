機組員盼外站隔離鬆綁 莊人祥：由民航局評估考量

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桃園市機師職業工會呼籲放寬外站管制，指揮中心發言人莊人祥表示，正交由民航局評估、考量。圖為機組員抵桃園機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北16日電）COVID-19疫情持續，根據調查，全球僅台灣及中國的機組員在外站仍須隔離，桃園市機師職業工會呼籲放寬外站管制，指揮中心發言人莊人祥表示，正交由民航局評估、考量。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發至今，疫情持續長達2年以上，機組員在外站仍以一次性房卡管制，機組員無法離開下榻旅館房門，直到執行下一趟出勤任務才能離開，桃園市機師職業工會今天發函給中央流行疫情指揮中心及民航局，盼能鬆綁國內機組員在外站的管制措施。

面對工會提出的呼籲，莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，航空機組員入境措施從今年6月15日已經優先實施入境「0+7」制度，新制上路至今2個月，已交由民航局對過去2個月實施情形提出報告及相關具體建議，再進行後續評估、考量。

至於機師職業工會從8月8日針對會員進行問卷調查，至今有近500名會員填答，確診比例約27%，發現機組員境內確診占比近3/4，認為國內風險遠比國外大很多。莊人祥指出，將根據過去2個月機組員入境「0+7」制度染疫情形，進行評估，再討論外站可否鬆綁規定。

隨著國內防疫策略走向「與病毒共存」，除入境管制鬆綁話題，近期抗病毒口服藥出現的COVID-19反彈症狀也受關注，據國外資料分析，輝瑞「倍拉維」、默沙東「莫納皮拉韋」等2款口服藥，發現百萬人當中有1至2人有COVID-19反彈症狀。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年6月台灣專家會議曾討論COVID-19復發議題，通常是服用口服藥後，短期內症狀會緩解，但隨後1至2週內會再度出現症狀、採檢陰性轉陽性、病毒量上升，估計1至2%用藥民眾會出現類似狀況。

但據國內臨床顯示，二度出現症狀的個案大多能自行緩解，不用二次用藥，雖然無法確認復發時期有無傳染力，因此建議做好防護措施，但也沒有為此匡列為居家照護情形發生，只要按照原本防疫規定處理即可。（編輯：張芷瑄）1110816