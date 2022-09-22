早安世界》台鐵花蓮至鳳林、富里至台東恢復通車 全線修復需半年

台鐵花蓮至鳳林、富里至台東恢復通車 花東全線修復需半年

台東18日下午發生芮氏規模6.8地震後，花蓮與台東間鐵路部分路段嚴重受損無法通行。台鐵表示，22日可先恢復花蓮至鳳林及富里至台東路段，至於花蓮到玉里及玉里到台東仍維持以公路客運接駁的「類火車」。台鐵局長杜微說，行駛火車的新秀姑巒溪橋受損嚴重，預估修復需6個月，公路高寮大橋重建工程則預估需要兩年以上。為方便往返台北與台東之間旅客，民航局23日至26日協調加開班機，4天共可多提供720個機位。（看完整報導）

中國武力威脅台灣 駐韓美軍司令首談擬定援台計畫

韓國聯合通訊社等媒體報導，駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉上將表示，為因應中國可能以武力侵犯台灣，美方正在制定從南韓向台灣提供防衛支援的應急計畫。這是現任駐韓美軍司令首次公開提及駐紮南韓的美軍需要因應共軍犯台。拉卡梅拉說，地區內發生的狀況及影響會快速擴散至整個區域、甚至全世界，如同COVID-19、烏克蘭戰爭等。他說，他的任務是要維持東北亞的和平穩定與安全。（看完整報導）

曹興誠：組產業聯盟生產百萬架無人機 打擊犯台共軍

台灣聯電公司前董事長曹興誠日前承諾出資新台幣10億元，要協助訓練300萬勇士和30萬名神射手，在萬一中國以武力犯台時保衛國土。此外，英國金融時報21日報導，曹興誠在與台灣無人機製造商洽談，要共組產業聯盟，快速生產100萬架低成本的攻擊無人機，打擊企圖登陸的共軍。曹興誠並在接受德國之聲專訪時表示，他曾面告中共高官，「一國兩制」、「兩岸同胞血濃於水」之類的話根本是「騙鬼」。（看完整報導）

新台幣收貶9.5分逼近31.5元關卡 續創逾3年新低

美國聯準會利率決策公布前，美元指數強勢表態，亞洲貨幣隨之貶值，新台幣兌美元匯率21日收在31.44元兌1美元，重貶9.5分，續寫逾3年新低紀錄。外匯交易員表示，若聯準會鷹派立場助長美元強勢氣焰，新台幣很快就會跌破31.5元價位。央行20日加大盤中防守力道，新台幣才得以終止連5貶，但21日匯率再次下滑，央行接下來對匯市的調節態度備受關注。（看完整報導）

蒲亭徵召30萬後備軍人再提核武威脅 西方嚴辭譴責

俄羅斯總統蒲亭21日下令「局部」動員，升級對烏克蘭的軍事行動，並指控西方國家試圖「弱化、分裂並最終摧毀我們的國家」，俄國國防部在蒲亭電視演說之後表示，預估將再徵召30萬人參戰。烏克蘭官方表示，俄國發布動員令代表戰爭並未按照莫斯科當局的計畫發展，並說蒲亭試圖將發動戰爭及俄國經濟狀況日益惡化等責任推卸給西方國家。蒲亭在演說並提暗示不惜動用核武以扭轉頹勢，此話一出，美國與歐盟予以譴責，歐盟外交政策首長指蒲亭的核武勒索置世界和平於險境。俄國境內則出現反對蒲亭升高衝突的聲浪，有400人因此遭當局逮捕。（看完整報導）

紐時：疫情以來歐洲企業對中國零投資 轉向東南亞、印度

紐約時報報導，歐洲企業在中國的投資急劇下降，今年第2季中國經濟年增率僅0.4%，疲弱的表現降低了對外國投資的吸引力。中國歐盟商會直言，自COVID-19疫情開始以來，沒有新的歐洲企業進入中國市場，大家都在失去興趣，反而偏好東南亞、印度等地區。中國瑞典商會的報告也指出，許多成員對中國嚴格的疫情控制感到擔憂。紐時報導指出，中國公布的外商直接投資統計數據總體雖逐步上升，但大部分是香港資金，而這些資金往往源自中國。（看完整報導）

視訊診療擴大適用於慢性病等10類病患 最快明年元旦上路

COVID-19疫情讓遠距視訊醫療走進民眾生活，衛福部將修訂「通訊診察治療辦法」擴大視訊診療對象。衛福部常務次長石崇良21日表示，視訊診療在這次疫情中扮演重要角色，尤其在這波BA.5疫情中，98%以上確診者都是居家照護，採遠距離醫療照護、開立藥物，僅有極少數確診者需要住院治療。未來視訊診療適用對象將擴大至穩定慢性病、安寧療護等10大類病患，不再限於偏鄉、離島民眾，預計最快112年元旦上路。（看完整報導）

邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週 最快10月上旬

國內21日新增4萬6673例COVID-19本土個案，中重症107例、39人死亡。近期工商界和旅遊界紛紛呼籲政府開放國門，實施入境「0+7」免居家檢疫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝重申，邊境開放目前積極討論中，雖連2天病例數比上週同期下降，但幅度不大，還需觀察1到2週，最快10月上旬有可能開放。（看完整報導）

聯合國大會總辯論展開 3友邦敦促接納台灣

第77屆聯合國大會總辯論20日展開，首日有3個友邦敦促聯合國體系接納台灣。瓜地馬拉總統賈麥岱在發言時呼籲承認台灣是個國家，馬紹爾總統柯布亞譴責中國在台海的軍事行動危害區域和平，巴拉圭總統阿布鐸則支持台灣成為聯合國體系不可或缺的一部分，同時向受到強震影響的台灣人民表達慰問。宏都拉斯是唯一沒有幫台灣發聲的友邦。友邦史瓦帝尼、帛琉的領袖21日將在聯大總辯論發言。（看完整報導）

特派專欄／以色列高物價頻戰爭 世界快樂報告排名卻在前10

許多人對以色列的印象可能是個動盪不安、暴力衝突頻繁的國家，但在每年發布的「世界快樂報告」中，以色列都在10名附近徘徊，是歐洲以外國家的第一名，今年更升至第9名。以色列自1948年獨立建國至今戰爭連連、恐攻不斷、以巴和平談判一再陷入僵局，國內也有族群歧視等問題。但以色列是中東少數的自由民主政體，21世紀起飛成為高科技產業國，在科技類股的那斯達克上市公司數量排名第3。前以色列央行官員分析，以色列能有優秀排名的客觀指標包括去年人均國內生產毛額超越英德法、失業率低以及治安良好。（看完整報導）