台南晶英酒店食品中毒案 驗出腸炎弧菌惹禍

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南晶英酒店日前疑食品中毒案，衛生局今天表示，經通報病患及廚工採檢，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性；只要遵守清潔、加熱、冷藏三大原則，可防止腸炎弧菌食品中毒。

台南市政府衛生局今天新聞稿指出，9月25、26日全案通報病患人數共171人。衛生局針對通報病患及廚工進行採檢，檢驗通報病患9人及廚工32人，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性。

相關食品環境檢體共29件，檢出1件腸炎弧菌、8件仙人掌桿菌。後續將依疑食品中毒事件處理要點，以及食品中毒病因物質及原因食品判明標準移請司法單處處理。

衛生局新聞稿表示，預防腸炎弧菌感染，應依循以下原則，包括生鮮魚貝類可用自來水充分清洗去除腸炎弧菌；腸炎弧菌在10℃以下低溫不但不生長且易致死，可低溫冷藏方法防止繁殖。

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生鮮及熟食使用容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用，避免二次污染，手、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產後清水澈底洗淨。腸炎弧菌不耐熱，在60℃經15分鐘即易被殺滅，在食用前充分加熱煮熟是最好預防方法，絕對避免生食。

煮熟食物須保存於夠高溫度（至少需高於60℃），否則即需迅速冷藏至7℃以下，以抑制腸炎弧菌生長。生鮮與熟食不宜存放同一冰箱或儲藏櫃；若不得已須存於同一地點，熟食也應覆蓋完整並放在上層，以免遭生鮮食品污染。（編輯：孫承武）1111003