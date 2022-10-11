接種莫德納次世代疫苗後2例通報死亡 因果待釐清

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疫情指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，10月7日至10日國內新增2例莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件。指揮中心發言人莊人祥強調，兩案目前有時序相關，但不一定有因果。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打，指揮中心今天公布疫苗接種後不良事件通報，出現首2例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案，皆為60歲以上長者，施打後一天過世，因果待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，自今天起開放18歲以上民眾接種莫德納次世代BA.1雙價疫苗。有診所醫師反映，今天次世代疫苗接種踴躍，上週僅開放2階段對象施打時，一天僅施打20至30人，今天一天就打了近200人。

接種疫苗是預防染疫重症、死亡的方法之一，但民眾擔心不良事件，根據中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，10月7日至10日國內新增2例莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件。指揮中心發言人莊人祥強調，兩案目前有時序相關，但不一定有因果。

莊人祥晚間告訴中央社記者，莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件者，皆為60多歲民眾，分別為一男一女。男性個案有癌症開刀病史及高血壓，在10月3日上午接種莫德納次世代疫苗，作為第3次追加劑，也就是俗稱的「第5劑」。

莊人祥說，男性個案在10月3日晚間仍有與家屬通話，但隔天被發現在家中無呼吸心跳，送醫急救無效，不幸於4日死亡，經法醫司法相驗死因為心因性休克、高血壓，個案並未解剖，衛生單位已協助申請救濟，待衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）進行審議釐清因果關係。

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另一名女性個案，有長期暈眩、頭暈症狀，10月7日接種莫德納次世代疫苗，作為第2次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，8日凌晨出現多汗、虛弱、肢體無力等症狀，送至急診就醫。

莊人祥進一步說明，這名女性個案到醫院後，經醫療團隊安排進行電腦斷層檢查，結果顯示有頸動脈剝離，轉院途中心跳停止，急救無效過世，死因為主動脈剝離合併心包填塞、高血壓。衛生單位已協助家屬申請救濟，待VICP專家進行審議釐清因果關係。（編輯：管中維）1111011