早安世界》確診隔離14日起減為5天 快篩陰即解除自主健康管理

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確診隔離14日起減為5天 快篩陰即解除自主健康管理

中央流行疫情指揮中心宣布，14日起確診隔離縮至5天，期滿不論快篩結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範、陰性者能可解除自主健康管理，預料這項新的規定可減少26日九合一選舉當天因防疫未能投票的人數。指揮官王必勝說，以COVID-19病毒特性分析，隔離一段時間傳染力就會下降，快篩陽性不代表一定有傳染力，可能只是驗到不具傳染力的「病毒屍體」。（看完整報導）

嘉義市長一候選人過世選舉延後 今決定重行投票日

72歲的無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日凌晨過世，中選會公告，依選罷法規定停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，將提中選會委員會議審議決定。中選會副主委陳朝建說，3日將開委員會決定新的投票日。嘉義市選委會表示，原定12月下旬市長就職日期是否會因此受到影響，要看中選會重新訂定的投票日而定。（看完整報導）

基本生活費增至19.6萬等利多齊發 4口之家明年可望省1500元

財政部公布今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為19.6萬元、增加4000元，明年5月報稅時適用，將帶動受惠戶數來到230萬戶，單就基本生活費調升部分，減稅利益15.07億元。此外，民眾適用免稅或可扣除課稅金額提高，財政部估計明年總減稅利益為117.44億元。若以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家而言，明年報稅可望省稅1500元。（看完整報導）

台灣兩側受擠壓變瘦 中央山脈每年最多長高2至3公分

中央氣象局透過GPS監測，發現台灣的斷層除地震外也「偷偷移動」。學者2日說明，中央山脈東西兩側呈相互推擠，中央山脈以每年約2、3公分左右的速度「長高」，但還要計算侵蝕速度等因素。此外，單就板塊運動來看，「台灣是會變瘦的」，不過運作時間尺度很長，可能千年、萬年，民眾不用緊張。（看完整報導）

北韓一天內射彈至少25枚單日最多 韓國罕見發空襲警報、射彈反擊

北韓2日在10餘小時內4度發射共25枚飛彈，其中一枚掉落在韓國領海附近，韓國為此罕見地發布空襲警報且射彈反擊。除了大舉發射飛彈，北韓下午也向東海海上緩衝區發射100多發砲彈。南韓當局與美國、日本對北韓代表通話，強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議及兩韓919軍事協議的挑釁行為。（看完整報導）

首位FCC委員訪台為美國歷來通訊領域最高層級 盼深化台美合作

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾訪台，將討論電信業務跟網路安全。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，這次應是歷來美國通訊領域最高層級官員訪台。卡爾將拜訪NCC、數位發展部等。卡爾透過聲明表示，他期待深化與台灣合作，並就台美科技議題交換意見。卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。（看完整報導）

韓國駐台代表傳改派前參謀總長出任 捷克將台灣列優先夥伴

韓媒報導，台灣在近期東亞安保態勢中戰略地位顯著提升，韓國政府正考慮派遣曾任參謀總長的預備役4星將領出任韓國駐台灣代表。若這項人事案確定，新任駐台代表將是1992年台韓斷交以來層級最高人士。另外，捷克新任駐台代表史坦格表示，捷克政府把台灣正式列為亞洲區域「優先夥伴」，雙方關係長期友好，他任內最大願望是讓已談判至少6年的「台捷直航」實現。（看完整報導）

蘭州3歲童因封控搶救不及 中國疫情次生災害不斷

中國防疫次生災害不斷。甘肅蘭州一名3歲幼童一氧化碳中毒死亡，家屬指控因疫情管理，社區人員不肯讓家屬自行送醫，救護車也在超過1小時才到。許多網友對此感到悲憤，稱「疫情三年，男孩一生」。報導指出，住在同小區的多名鄰居認為，小區從十一假期後封控至今，社區內物資保障、緊急就醫管道一直不夠通暢，突發情況處理也很不及時，最終釀成此次悲劇。（看完整報導）

中國駐英領事館施暴者之一 被認出曾在斐濟毆打台灣外交官

澳洲廣播公司2日獨家披露，10月中對香港民主抗議人士施暴的中國駐英國曼徹斯特總領事館外交人員之一高連甲，兩年前曾在斐濟大鬧台灣代表處舉辦的國慶酒會，甚至毆打台灣官員。台灣外交部表示，2年前兩名中國外交官在未受邀情況下，出現在太平洋大酒店的活動中，試圖拍攝參加活動的賓客。台灣官員在會場外勸阻卻遭暴力相向，一名台灣工作人員遭毆打後，出現腦震盪送醫。（看完整報導）

特派專欄／防疫軟體掌握行蹤強迫隔離 「彈窗」成北京人最怕一幕

中國「動態清零」防疫政策，近3年來已昇華為「國策」。為了便於管理，中國各個地方政府紛紛開發出功能大同小異，但紅、黃、綠碼的管理目標一致的手機防疫應用軟體。「北京健康寶」更是這些軟體中的佼佼者，掌握用戶行蹤的「彈窗」功能，讓許多北京人聞之色變，不通報接受隔離，在北京就會寸步難行。（看完整報導）