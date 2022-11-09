早安世界》北京砸錢干預加拿大選舉 杜魯道：中國搞「侵略遊戲」

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媒體揭北京砸錢干預加拿大選舉 杜魯道：中國搞「侵略遊戲」

加拿大媒體近日報導國內選舉遭外國干預，稱北京當局透過一名安大略省的議員及其他管道，將資金匯給至少11名聯邦選舉候選人，並試圖將安插為中國當局效力的人員到國會議員辦公室，以便左右加拿大的政策。總理杜魯道7日警告，中國在對加拿大的民主和制度玩「侵略遊戲」，加拿大政府將持續對抗選舉干預。（看完整報導）

NBA「魔獸」霍華德將加盟T1桃園雲豹 台灣籃壇史上最大咖洋將

T1聯盟桃園永豐雲豹8日上午宣布，已正式邀請前NBA球星「魔獸」霍華德抵台效力，球團預計在12日舉辦加盟記者會，這將是台灣籃壇史上最大咖的洋將。外傳霍華德年薪上看百萬美元，超過聯盟規定的月薪2萬美元上限，聯盟則拿出規章解釋，只要通報聯盟經審議通過就可簽約。（看完整報導）

美國8日辦期中選舉 選民歧見仍深但同聲呼籲投票

美國期中選舉8日登場，選民在移民、墮胎等各種議題上歧見仍深，但他們之中很多人都認為美國民主令人擔憂，共識就是必須投票。美國總統拜登7日為民主黨最後催票時表示，要捍衛民主，就要擊敗前總統川普所屬的共和黨。但共和黨人被看好至少能拿下國會的部分控制權，如果共和黨贏得期中選舉勝利，川普可能受到激勵，宣布2024年再出馬競選總統，民主黨人已做好最壞打算。（看完整報導）

戶外口罩令11月討論解除 確診者居家期間外出最高罰100萬元

確診者居家照護天數從14日起再縮短為5天，但仍有民眾可能無法參與26日當天的九合一選舉，有縣市政府規劃提供確診者名單給投票所。中央流行疫情指揮中心8日說，不會在事前提供確診者名單，但確診者在居家照護期間外出，最高可罰100萬元。同時，國內口罩政策將分階段鬆綁，指揮中心表示，仍在搜集相關資料，不排除朝戶外不用強制配戴，但室內人潮擁擠處仍應戴上口罩的方向研議，擬11月啟動討論。（看完整報導）

輸入性通膨壓力仍大 重要民生物資10月大漲近7%蛋價貴4成

行政院主計總處8日公布10月消費者物價指數（CPI）比去同期增加2.72%，漲幅趨緩，但扣除蔬果、能源後的核心CPI增幅擴大至2.96%，為14年以來最高。主計總處表示，隨著防疫措施鬆綁，國人休閒娛樂消費需求提高、推升服務價格是關鍵。重要民生物資CPI漲幅達6.9%，創逾13年半最大增幅，其中雞蛋大漲39.99%、創46個月新高，麵包8.76%則是171個月新高，主計總處官員坦言，物價壓力仍在，「輸入性通膨壓力尚未舒緩」。（看完整報導）

台灣對中國前10月出口占比跌破4成 創18年同期新低

財政部8日表示，中國受封控、房市低迷衝擊，景氣放緩，導致台灣今年前10個月對中、港出口表現相對其他市場表現偏弱，出口值僅年增2.2%，占台灣總出口比重降到38.8%，創近18年同期低點。（看完整報導）

紐時：習近平連任後 中國商界精英對前景焦慮

紐約時報報導，中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期後，很多中國商界精英對前景感到焦慮，預期社會各方面會被政府掌控，或被迫繳納更多稅等，決定不再在進行更多投資，甚至考慮出走。（看完整報導）

成大兩節式火箭升空 台灣科研關鍵技術進實用階段

成功大學團隊8日上午6時47分在屏東旭海的短期科研火箭發射場域，成功發射由團隊與國人自製的兩節式混合火箭，順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。（看完整報導）

曾聖光家屬赴烏 在台烏克蘭人集資12萬助辦後事

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。在台烏克蘭人林歐莉亞8日表示，曾聖光家屬已啟程前往烏克蘭，目前正等待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，以完成確認程序。此外，為表達對曾聖光的感謝與悼念，在台烏克蘭人已自發性集資捐款幫助曾聖光家屬，截止8日上午捐助金額約達新台幣12萬元。（看完整報導）

台灣大賽兄弟擊退桃猿收3連勝 最快9日封王

中華職棒總冠軍賽7日晚間進行第3戰，中信兄弟靠著打線串聯，加上投手鄭凱文7局僅失2分，以7比2擊敗樂天桃猿，勇奪3連勝，距離冠軍只差1勝，最快9日將在主場台中封王。（看完整報導）