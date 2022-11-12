早安世界》台股放量漲503點重回萬四 台幣創近23年單日最大升幅

台股放量漲503點重回萬四 台幣創近23年單日最大升幅

美股10日飆漲1201點之後，台股11日在台積電大漲34元領軍下，收盤漲503.8點，一舉站上14000點大關，成交值爆出5月31日以來最大量，約3363億元；新台幣兌美元也強升4.95角，創近23年來單日最大升幅，收在31.410元，為近2個月新高。分析師表示，股匯齊揚有助於吸引外資回頭，外資在現貨市場已連續3個交易日買超台股，加上本土投信在集中市場呈現買超、集團股年底作帳行情啟動，不過台股需先確認站穩季線後，對多頭更為有利。（看完整報導）

免費快篩21日前送至國小 中低收入戶領取依地方政府安排

國內11日新增2萬269例本土病例，與上週同天相比降幅約26.4%。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶每人5劑，21日前配送至各國小，低收入戶及中低收入戶則會依造冊數量，月底前寄至各縣市社會局或公所，由縣市政府協助發送，領取時間依地方政府安排。至於口罩令何時進一步鬆綁，王必勝說，要觀察個案數、醫療量能及冬季呼吸道疾病監測情形，滾動討論中。（看完整報導）

俄軍稱已完全撤離赫松市 BBC：行政大樓升起烏克蘭國旗

烏克蘭國防部長列茲尼科夫10日才表示，俄羅斯要撤離烏國南部的戰略重鎮赫松市，至少得花一週時間，俄羅斯國防部11日便在社群媒體上說，已經從赫松市完成撤軍。BBC報導，赫松地區行政大樓已經升起烏克蘭國旗。對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒體上寫道：「烏克蘭現在正取得另一場重要勝利，證明無論俄羅斯怎麼說或怎麼做，烏克蘭都將勝利。」（看完整報導）

金融時報：美示警歐洲 台海衝突將致全球損失2.5兆美元

英國「金融時報」報導，6名知悉研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）受委託調查的人士透露，美國國務院與合作夥伴和盟友分享的研究報告顯示，中國若對台灣實施封鎖，估計將造成2.5兆美元的經濟損失。華府正在利用這份報告向歐洲國家強調，台灣衝突將引發巨大的全球經濟衝擊。（看完整報導）

歐洲議會通過法案阻擋外國補貼企業 德國杜易斯堡與華為合作叫停

歐洲議會10日通過新法案規範外國補貼扭曲市場，要求欲收購歐盟境內企業或投標公共建設等採購案的外國企業，必須申報是否受到政府融資或其他形式補貼，法案參考報告多處以中資收購歐企為例，指中國政府補貼妨害市場公平競爭。位於德國西部的「中國城」杜伊斯堡，2017年起與中國電信大廠華為攜手推動智慧城市計畫，日前也決定叫停與華為的合作。（看完整報導）

研究：維吾爾語App內藏中國間諜軟體 收集個資並監控位置

網路安全研究人員表示，他們已找到證據，證明在維吾爾語的應用程式當中存在中國間諜軟體，可以用來追蹤中國境內和海外使用者的所在位置，並且收集他們的資料。這些應用程式種類涵蓋字典、宗教主題和地圖，它們都是從第三方應用程式商店下載，或是在Telegram的維吾爾語頻道上分享。多年來，中國一直對新疆維吾爾人進行大規模監控，有幾家中國的監視系統和攝影機公司因涉嫌共謀侵犯人權，而受到美國制裁。（看完整報導）

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 文化部：在害怕什麼

由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus11日在社群媒體表示，應用程式在中國的蘋果App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。TaiwanPlus新聞中心主任趙元穎表示，應用程式去年8月30日就在全世界的App Store上架，近日收到中國下架通知後很錯愕，目前不會提出申訴，但TaiwanPlus會持續運作。文化部對此表示：「中國你在害怕什麼？」並說中國要對自己有信心，不要害怕專業客觀的媒體。（看完整報導）

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼激勵勉年輕人

台灣59歲超馬好手羅維銘今年二度參加紐約全程3100英里（近5000公里）超級馬拉松賽事，以46天15小時1分43秒創下亞洲紀錄，同時他也是全球最高齡參賽且完賽的選手。他穿著以蚵仔殼磨粉材料製成的MIT「y拖」（人字拖鞋）參賽，打破去年個人成績。他11日在台北表示，「即使自己年紀大了，還是願意再努力突破自我，希望能鼓舞年輕人。」（看完整報導）

陳念琴擊敗泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

延續對戰2連勝優勢，台灣「拳擊女王」陳念琴11日在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級金牌戰，以5比0擊敗泰國好手拜松，除拿下對戰3連勝，也摘下生涯首面拳擊亞錦賽金牌。2022亞洲拳擊錦標賽在約旦首都安曼舉行，台灣共派出男、女共10人參賽，其中陳念琴替台灣拿下唯一的金牌，東京奧運銅牌得主黃筱雯、女將吳詩儀以及男子63.5公斤級好手賴主恩各贏得一面銅牌，本屆台灣隊累計共拿下1金、3銅。（看完整報導）

日本巨星YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

日本樂壇11日發布重量級消息，X JAPAN團長YOSHIKI、彩虹主唱HYDE、LUNA SEA吉他手SUGIZO以及「吉他武士」MIYAVI等4位知名樂手組成樂團THE LAST ROCKSTARS，同時發布兩首新歌，明年將在東京、紐約、洛杉磯舉行巡迴演唱會。（看完整報導）