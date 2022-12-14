早安世界》選罷法修正草案不只排黑 犯國安賄選重罪者不得參選公職
選罷法修正草案不只排黑 犯國安賄選重罪者不得參選公職
公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法料將大幅翻修，官員13日表示，行政院院會15日將討論修正草案，主要是明定涉及國家安全犯罪、「黑金槍毒」等重大犯罪、賄選，以及重罪重刑4類犯罪者不得登記為候選人。第一類包含黑金槍毒的嚴重犯罪行為，包括曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等。此外，曾犯內亂、外患罪經判刑確定者，不得登記成為總統、副總統及公職人員候選人。相關修法細節待15日行政院會通過後，將正式對外說明。（看完整報導）
寒流週末發威北台灣探8度 玉山太平山有機會降雪
中央氣象局表示，14日東北季風增強、15日稍微減弱，16日天氣受鋒面影響，全台有雨。接著將有今年入冬以來首波寒流，北台灣最冷時間點是在17日星期六晚間至18日清晨，低溫僅8、9度；氣象局指出，這波將會是10年來在入冬後最早來襲的寒流，在過去30年當中，也只有 兩波寒流比這次更早來到。（看完整報導）
26年來首次 德國部長級官員將訪台拓展雙邊關係
德國民間最大友台組織「德台協會」13日舉辦座談會，甫在10月率國會人權委員會訪台的執政黨自民黨議員海特在會上證實，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格明年將正式訪問台灣，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。德國與台灣沒有外交關係，官方往來仍存在諸多限制，但海特說，「德國確實想拓展對台關係，這（指部長訪台）是重要的一步」。（看完整報導）
食藥署證實 食品銷往中國被要求提供成分占比
中國近日以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入，衛福部食藥署長吳秀梅13日指出，受影響業者補件表格分兩大類，一種是推薦註冊共18類，樣態很多、細節也不盡相同，另一種自行註冊則是單一格式；兩者都有要求說明產品成分占比。她強調，食藥署尊重廠商自行評估是否公開成分占比，即便是涉及中國進口商或代購業者的推薦申請，也只能詢問台灣原廠商有無意願。（看完整報導）
單日12死創BA.5疫情以來最低 小三通復航時程未定
國內13日新增1萬7118例COVID-19本土個案，境外移入增50例。死亡個案新增12例，是自5月11日8例死亡以來新低，也是BA.5疫情以來最低。對於外界關注兩岸小三通何時復航，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝13日表示，中國防疫措施放寬，預期農曆春節後疫情將達高峰，但因難以得知中國疫情發展狀況，現在無法評估復航是否會影響台灣疫情，將待各部會收集訊息再做綜合研判。（看完整報導）
自行車廠巨大延票風波 市值2天跌掉百億
自行車大廠巨大遇產業逆風，請供應商從今年12月到明年3月出貨到巨大的貨款以現行的票期制度展延45天，消息一出震撼市場，股價2天重挫25.5元，市值跌掉新台幣99.98億元。巨大13日發布重訊表示，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，但明年上半年可望逐步回歸正常庫存水位。金管會表示，將請證交所進一步了解巨大目前財務業務狀況、延票事件及庫存情形。（看完整報導）
白紙運動後中國至少6大學爆抗爭 醫學生要求同工同酬
中國江西、四川、雲南、江蘇、福建5省6所大學院校12日晚間爆發抗爭，多數是醫學院學生抗議在學校附設醫院工作同工不同酬，也有學生不滿校方規劃的返鄉專案說變就變。根據網路影音，南昌大學江西醫學院專碩生聚集抗議，因學生不滿每個月僅人民幣1000元（約新台幣4400元）的「規範化培訓」收入，臨床雜務卻繁重不堪。江蘇省徐州醫科大學研究生則因不滿附設醫院要求他們到防疫最前線收治確診病患，卻連N95口罩也不給，造成若干學生遭到感染。（看完整報導）
歐盟達成全球首件碳關稅協議 美國核融合技術重大突破
歐洲聯盟13日達成政治協議，將從2023年10月開始試行對進口鋼材與水泥等製造污染的商品課徵二氧化碳排放關稅，這項全球首創的計畫旨在支持實現減碳的歐洲工業，期間進口公司必須回報碳排相關義務。同時，美國能源部宣布，美國科學家已經在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應產出的能量遠高於引發反應所使用能量，將有助發展潔淨能源。（看完整報導）
印中邊界衝突 印度防長斥中國企圖改變現狀
印中邊界9日發生衝突，共軍約300人跨越邊界，與印度部隊以拳腳和棍棒互毆後遭到驅離。印度國防部長辛赫13日召開緊急會議並向國會提出報告表示，印方阻攔試圖越過中印實際控制線的共軍，雙方發生肢體衝突各有數人受傷，印方無人死亡。他譴責中方「單方面改變現狀」，要求中方避免類似行動，並承諾軍方將確保國家領土完整。（看完整報導）
刺死勸戴口罩超商店員 紙雕師蔣嘉凱一審判死
桃園市紙雕師蔣嘉凱去年11月21日凌晨4時許前往龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸，蔣男負氣離去，不久戴著口罩回到超商購物時，與店員發生口角，竟持刀攻擊對方致死。蔣男事後聲稱罹患精神疾病，經桃園地院審理，認定蔣男故意殺人且無精神異常，判處死刑、褫奪公權終身。本案可上訴。（看完整報導）
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