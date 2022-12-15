南一中畢業生林佑謙去世 家人捐棒球衣陳列校史館

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台南一中棒球隊今年帶著過世學長林佑謙21號球衣，在黑豹旗高中棒球大賽奪下參賽10年來首勝與連勝，林佑謙家屬15日捐出其球衣，將陳列在校史館。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南一中棒球隊帶著過世學長林佑謙21號球衣，今年在黑豹旗高中棒球大賽奪下參賽10年來首勝與連勝，林的家人今天在南一中校慶時將球衣捐出陳列在校史館，紀念曾有的青春印記。

台南一中今天歡度101週年校慶，同時舉辦「野球社21號球衣捐贈式」，這件球衣屬於今年畢業生林佑謙，林佑謙3月頂著高三龐大升學壓力，擔任全國高中棒球聯賽投手，拿下完投勝，讓台南一中首次闖進全國賽32強淘汰賽。

不過，林佑謙10月在台北醫學大學棒球場練完球後，返回宿舍途中發生車禍去世；台南一中棒球隊學弟就帶著林佑謙21號球衣出賽，在林佑謙家鄉台南善化球場拿下參賽黑豹旗高中棒球大賽10年來首勝，之後在高雄立德棒球場取得第二場勝利，創下校史記錄。

台南一中棒球隊長洪祈安說：「帶著他的期盼與來自天上的祝福，我們全場不敢有絲毫的懈怠，一心一意想要為佑謙學長奪下首勝，不負他高中3年在繁重課業壓力下仍抽空對棒球隊的投入與貢獻」。

林佑謙的父親林勇任表示，林佑謙生前努力追逐自己的夢想，認真開創人生的各種可能。

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台南一中發布新聞稿指出，聯電董事長洪嘉聰聽聞林佑謙的故事後，決定捐贈台南一中及台北醫學大學各新台幣109萬元獎學基金，獎勵科學和運動；109萬元代表林佑謙的生日-1月9日。

林佑謙曾寫下：「我希望當未來的人們回首時，看到的是我無畏的精神和作為。生命的精采無法以時間長短衡量。我用青春之筆，將最美的旅程寫在心間；我用楓葉作箋，將初識的芬芳銘記」。（編輯：黃世雅）1111215