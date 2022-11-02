南一中黑豹旗青棒賽9年來首勝 紀念上週車禍逝世學長

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2022第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽預賽持續展開，台南一中（圖）2日以5比0擊敗嘉義高工，奪得隊史首勝，賽後開心慶祝，並以21號球衣紀念甫逝世的學長林佑謙。（球隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台南一中今天在黑豹旗青棒賽以5比0擊敗嘉義高工，奪得9年來在黑豹旗的首勝。南一中賽後表示，要以這一勝紀念剛逝世的學長林佑謙。

第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年共吸引22縣市、192支球隊參賽。今年黑豹旗賽制打破區域限制，各縣市隊伍在預賽交手。

台南一中今天在台南市善化棒球場出戰嘉義高工，靠著投手曾亦呈完投7局無失分，僅被敲出3支安打，狂飆10次三振，加上洪祈安單場4安猛打賞，貢獻2分打點，聯手以5比0完封對手，收下從第2屆等待至今的隊史首勝。

台南一中棒球隊賽後透過新聞稿指出，學長林佑謙過去曾在高中棒球聯賽（軟式組）繳出7局好投，幫助球隊擊退南二中，率隊前進全國賽，締造隊史紀錄，但在賽前一週出車禍過世。

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南一中指出，帶著學長的期盼和來自天上的祝福，「一心一意想要為佑謙學長奪下首勝，不負他高中三年在繁重課業壓力下仍抽空對野球社的投入與貢獻。」也希望接下來對台中一中的比賽依然能拿出好表現，再拚一勝。

南一中說，首勝是外人看來的一小步，「但這一步承載了歷屆學長的拚搏還有一路以來對我們的期盼，現在又有佑謙學長來自天上的祝福與鼓勵，願南一中野球社員能夠締造巔峰，有夢最美，希望相隨，Dream Big！」（編輯：吳協昌）1111102