早安世界》經典賽張育成滿貫砲吳哲源好投 台灣9比5擊敗荷蘭
經典賽張育成滿貫砲吳哲源好投 台灣9比5擊敗荷蘭
世界棒球經典賽台灣隊11日與荷蘭交手，張育成2局下滿壘時擊出滿貫砲，幫台灣隊取得5：1的優勢，4局下吉力吉撈．鞏冠二壘打，陳傑憲敲出三壘打，送回台灣隊第8分，8局下靠江坤宇二壘打、林立適時安打再添1分，終場以9比5擊敗荷蘭，繼前一天以11：7壓倒義大利之後再下一城。在這場A組預賽中，投手吳哲源中繼表現亮眼，共用60球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，也是搶勝關鍵。台灣擊敗荷蘭後預賽戰績2勝1負，12日中午將與古巴交手，如果獲勝就能以分組第一前進東京複賽，落敗則要與另外4支戰績2勝2負的國家隊比失分。在11日經典賽B組賽事中，中國對澳洲7局掉10分提前結束比賽，以3敗率先在預賽出局。日本以10比2打敗捷克取得3連勝，8強入場券幾乎確定到手。（看完整報導）
澳洲蛋接力來台 農委會擴大自土耳其泰國菲律賓進口
為緩解國內近來缺蛋問題，行政院農業委員會11日表示，規劃年底前執行專案進口，已確認除了澳洲雞蛋每週固定進口，也確定將進口土耳其雞蛋，此外還會向泰國、菲律賓等國家採購，下週起連續2個星期每週將進口100多萬顆，至3月底專案進口雞蛋的數量會超過500萬顆。同時，政府跨部會「物價聯合稽查小組」10日針對4家雞蛋大盤商進行現場稽查，力求維持國內民生物價穩定。行政院公平交易委員會表示，若業者趁機聯合哄抬蛋價，最高得處5000萬元罰鍰，且已設檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣1億元。（看完整報導）
冷空氣今南下 北台灣溫度入夜驟降10度以上
中央氣象局表示，12日白天各地高溫在攝氏25度到29度間，不過入夜後冷空氣南下，預計為大陸冷氣團的強度，屆時北台灣低溫降到13至15度，其他地區也只有16度到17度，13日明顯轉涼，白天高溫北台灣只有17度到18度，中南部為23度到25度，花東地區則是19度到20度，預計要到14日白天才會逐漸回溫。（看完整報導）
水情會議3月下旬召開 新竹以南將提早節水加強開源
新竹以南冬季雨量創60年來最少，旱災中央災害應變中心預計3月下旬舉行第2次會議，擴大檢討新竹以南水情。官員透露，水情正常的藍燈縣市將朝「提早轉綠燈」方向研議，提醒民眾節約用水。南部縣市採多元節水措施，包括啟動工業節水、回收水取用及再生水利用等，並續鑿設抗旱井等因應。此外，水利署將啟動海淡水供給，除百年大旱期間新竹海淡機組將視水情需求啟動，閒置的海水淡化機組也會移至高雄產水供應，預計4月底前每日增加5000噸供水，長期則會擴大產水至每日1.1萬噸。（看完整報導）
李強成中國新總理 張又俠何衛東任軍委副主席
中國14屆全國人民代表大會一次會議11日舉行全體第4次會議，國家主席習近平一如外界預期，提名中共政治局常委李強為國務院總理，獲在場人大代表2936票贊成、3票反對、8票棄權，張又俠、何衛東獲選為中央軍委副主席。李強雖曾主政浙江滬等經濟大省，但缺乏中央經驗是一大隱憂，且李強向來被視為是習近平的人馬，未來在總理任內可能會更依賴習近平的支持，不太可能會提出與習近平不同調的經濟政策，比起政策的擘畫者，恐會更像習近平意志的忠實執行者。（看完整報導）
路透：ASML供應商避政治風險 擬棄中改東南亞設廠
路透社報導，在北京與西方政治關係緊張之際，荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾（ASML）的供應商正考慮捨棄中國，改在東南亞國家建廠。根據荷蘭布拉邦省投資發展局說明，有12家科技公司的高層將訪問越南、馬來西亞與新加坡，這12家企業幾乎都是艾司摩爾的承包商，且多數正考慮在越南或馬來西亞擴大建立生產地。消息人士指出，這些公司可能進行的投資，是出於減少對中國曝險的長期策略。（看完整報導）
專訪／歐洲議會副議長：歐盟對俄行動一致 也能團結面對中國
歐洲議會副議長查蘭佐娃接受中央社專訪時，強調歐盟應打破目前與台灣經貿協定難以進展的現狀，在亞洲扮演領先角色，與理念相近的夥伴共事。被問到歐盟國家對中國立場分歧時，她說：「歐盟能在俄烏戰爭達成對俄國的一致行動，對中國也能。」查蘭佐娃也強調，歐洲議會的立場鮮明，第一是加強與台灣的關係，第二是明確地譴責中國人權狀況。查蘭佐娃希望能盡快訪台，並傳達非常清楚的訊息：「我們是分享共同民主價值的朋友，在這個充滿變化且挑戰的時代，我們需要站在一起。」（看完整報導）
日本311地震12週年2523人仍下落不明 民眾湧重災區悼罹難者
日本東北地區311大地震發生距今已12年，據日本警察廳統計，受災死亡人數共1萬5900人，宮城縣、岩手縣及福島縣為死亡數前3多的地區，目前仍有2523人失蹤。民眾11日齊聚在重災區悼念罹難者，首相岸田文雄前往福島縣追悼時說，將持續為福島及東北的重建與復甦竭盡全力。談到福島第一核電廠持續產生的「核廢水」一事時，岸田表示解決核廢水是無法再往後延的課題，盼各界理解。另外，棒球經典賽日本武士隊陣中投手「令和怪物」佐佐木朗希是311大地震災民，在海嘯中失去父親及祖父母，日本隊成員11日下午在東京巨蛋場內練球時圍成一圈，為罹難者祈禱。（看完整報導）
土耳其強震逾月 醫院人員身兼偵探替獲救兒童尋親
土耳其東南部與接壤的敘利亞北部地區2月6日發生規模7.8強震，造成兩國5萬多人喪命，當時有數百名獲救嬰幼兒被送往土耳其阿達那市醫院，其中許多人年紀太小，還說不出自己的名字，院方須透過搜救人員、政府官員及志工列出的名單，交叉比對這些兒童的DNA，替他們尋覓親人。為了讓嬰兒與倖存的爸媽團聚，護士身兼偵探，但這項任務因敘利亞難民危機及兒童遭販運的事件層出不窮而更形複雜。目前已有1600多名兒童與家人團聚。（看完整報導）
台大13日公布ChatGPT因應措施 建議調整出題方式
聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生許多疑慮。香港大學一度宣布，禁止在所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。台灣教育部近期也邀集學界代表討論，希望各校能引導學生以「合理且負責」的態度，善用科技輔助學習。台灣大學11日表示，預計13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式，更著重引導思考，而非在網上就能查到標準答案。（看完整報導）
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