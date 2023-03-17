早安世界》普發現金6000元5方式領取 22日上午8時開放預先登記

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行政院會16日通過普發現金規劃報告，民眾自22日上午8時起可預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金預計最快4月初直接入帳。中央社記者吳家昇攝 112年3月16日

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普發現金6000元5方式領取 22日上午8時開放預先登記

行政院會16日通過普發現金規劃報告，自3月22日上午8時起開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金預計最快4月初可以直接匯入民眾帳戶。因應擴大發放對象，政府放寬今年10月至12月底出生的新生兒，其父母或法定代理人可在明年1月底之前，帶著出生證明直接至郵局請領。此外，普發現金的特別預算案正由立法院審查中，各黨團同意於3月24日的院會完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳。（看完整報導）

公民活動自由度報告 台灣連4年列亞洲唯一開放國家

人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣連續4年被列為亞洲唯一「開放」的國家，人權組織表示，這是一個國家能拿到的最好評比，代表台灣建立了一個讓人民可以享受公民自由的環境。人權組織並指出，亞太地區的公民空間持續萎縮，2022年各國鎮壓抗議者和騷擾異議分子的狀況持續增加，台灣保有開放的公民空間，對亞太地區來說是正面的訊號。（看完整報導）

張忠謀米勒世紀對談 半導體供應鏈兩極化、台工作文化具優勢

台積電創辦人張忠謀與「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）16日在台北一場近1小時對談中，針對台灣關鍵優勢、晶片製造轉移成本以及國際局勢變化將如何影響半導體產業進行交流與討論。副總統賴清德親自出席，並全程參與，他在致詞時指出，台積電是台灣驕傲，也是世界重要資產。另外，米勒於會後表示，中國積極發展半導體，但在美國等出口管制下，中國將難以獲得外國技術，沒有辦法遵循台灣或南韓過去發展晶片的策略。張忠謀並指出，晶片生產集中在台灣及韓國等少數國家，是因為這些國家的工作文化具有競爭力。（看完整報導）

尹錫悅岸田文雄會談85分鐘 誓言盡快重啟日韓高層對話管道

韓國總統尹錫悅16日與日本首相岸田文雄舉行會談，兩人對重啟領袖互訪的「穿梭外交」達成一致看法。尹錫悅這次訪日是韓國總統時隔12年自次首次赴日本進行會談，他先對日本的歡迎表達謝意，隨即提到這段時間以來自由民主價值正面臨重大挑戰，韓日雙方的合作更顯必要。於此同時，韓國產業通商資源部表示，日本已決定解除3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也決定同時撤回就此向世界貿易組織（WTO）提出的告訴，日韓之間的一場貿易爭端可望落幕。（看完整報導）

中國涉嫌干預2次大選 加拿大任命前總督調查

加拿大總理杜魯道15日任命前總督強斯敦調查中國涉嫌干預選舉的指控，履行他於3月稍早所作的承諾。杜魯道曾在6日表示，他將任命一名獨立特別調查員，針對中國謀劃干預2021與2019年聯邦大選的媒體報導進行調查。反對黨要求杜魯道對中國採取更強硬立場，不過杜魯道迴避公開調查的要求，如今終於採取步驟。在加拿大政治體系中，公開調查可能需要幾年時間才能完成。（看完整報導）

中國製無人機現蹤烏東 CNN：改裝民用機成俄烏戰爭新模式

烏克蘭軍人近日擊落一架來自烏東俄羅斯占領區的中國製改裝無人機。一些科技部落客指出，這種無人機也被稱為「阿里巴巴無人機」，因為在電商平台阿里巴巴和淘寶等中國購物網站上，花費1萬5000美元就可以買到。這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，民用無人機被改裝成武器的最新例證，也是這場戰爭的模式正在迅速改變的跡象。專家表示，從軍事角度來看，這架武裝的商業無人機相當廉價，他並預期俄羅斯會使用更多這類改造的武器。（看完整報導）

特派專欄／中國重施挖邦交打壓老哏 欲傷台灣恐落得自傷

沉寂一年多，中國再度玩起挖邦交國打壓台灣的老哏。藉由宏都拉斯，北京顯然是想讓即將出訪中美洲的總統蔡英文難堪。另一層因素則是蔡總統將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面，去年8月裴洛西訪台後，中方對「議長」與台灣互動極其敏感。中國這次打宏都拉斯「邦交牌」，或許能逞一時之快，但換來的卻是更棘手的美中兩強對抗關係。（看完整報導）

25日起小三通客運中轉擴大實施 陸委會：國人與陸配皆可搭

行政院大陸委員會16日宣布，自3月25日起擴大兩岸「小三通」客運中轉適用對象，國人及其大陸配偶皆可搭乘及中轉。倘若陸籍人士所持證件為「金馬澎入出境許可證」，依據現有相關規定，仍不能中轉台灣。在大陸的台商表示，對此樂觀其成，並期待兩岸能再進一步擴大交流。另外，有關大陸人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後交流恢復，仍須依疫情發展和整體局勢評估。（看完整報導）

政院：業者聯合哄抬蛋價最高罰5千萬 無理由囤蛋最重判3年

國內雞蛋2月起供應短缺，價格兩度調漲，各地也湧現搶蛋潮。雞蛋產量預計5、6月才能回穩，農委會主委陳吉仲15日指出，本週將陸續開放進口8國雞蛋以紓解蛋荒。另外，行政院16日表示尊重市場價格，但若發現聯合哄抬最高可罰新台幣5000萬元，而業者無正當理由不釋出雞蛋，最重可判有期徒刑3年。（看完整報導）

前立委羅志明、退將夏復翔涉共諜案起訴 法官裁定延押

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，2人6年來引介48名退將赴中出團13次，雄檢16日依國安法起訴，將在押2人移審高雄地院，法官依2人有逃亡串證之虞裁定收押。檢方統計，2人共引介48名退役高階軍官前往中國參加活動，出團達13次，受招待軍官中不乏有曾受表揚的將官與校級軍官。（看完整報導）