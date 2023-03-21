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吳德榮：天氣暖熱如夏 週末北台灣轉濕涼

2023/3/21 08:50（3/21 09:30 更新）
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氣象專家吳德榮表示，21至24日持續回溫，天氣暖熱如夏，各地高溫約32至35度。圖為高雄鳳山一處公園內，有民眾做伏地挺身練體力。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，21至24日持續回溫，天氣暖熱如夏，各地高溫約32至35度。圖為高雄鳳山一處公園內，有民眾做伏地挺身練體力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天至24日持續回溫，天氣暖熱如夏，各地高溫約32至35度；25日起鋒面影響，北台灣降溫轉濕涼；但降雨的時空分布，有很大的不確定性，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至24日南方氣團持續增強。今天西半部晴時多雲，東半部多雲時晴、偶有局部零星飄雨；白天漸熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，明天至24日全台大都晴時多雲，暖熱如夏，各地區最高氣溫將升至32度至35度，台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至35度以上；西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮表示，25、26日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨；北台灣氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮說，27至30日鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布有很大的不確定性，降雨量對各地區有何貢獻，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1120321

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
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