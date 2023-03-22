早安世界》菸害防制法修法今天上路 禁電子煙、吸菸年齡提高至20歲
菸害防制法修法22日上路 禁電子煙、吸菸年齡提高至20歲
衛生福利部國民健康署表示，菸害防制法部分條文修正22日正式上路，吸菸年齡提高至20歲、納管加熱菸及載具，並全面禁止電子煙，包括製造、輸入、販賣、供應等，違者最高可罰新台幣5000萬元，同時擴大禁菸的室內外公共場所。推動菸害防治的董氏基金會指出，從網路地圖搜尋可以看出，全台有近200家的實體電子煙、加熱菸專賣店，國內3大購物平台也有電子煙販賣訊息，希望政府依法取締。（看完整報導）
鄭文燦：水情吃緊提早部署 新竹以南22日起藍燈轉綠
旱災中央災害應變中心22日將召開第2次會議，行政院副院長鄭文燦表示，全台水情吃緊，降雨仍不確定，22日起新竹以南的水情燈號將會由正常的藍燈，調整成代表「水情提醒」的綠燈，讓各界提早進行節水備援方案。官員透露，因高屏溪流量降低，清明節前雨量預估有限，高雄可能調整為減量供水橙燈。（看完整報導）
蔡總統29日出訪瓜地馬拉貝里斯 過境紐約洛杉磯
總統府發言人林聿禪21日表示，總統蔡英文將展開「民主夥伴共榮之旅」，29日起出訪台灣在中美洲的邦交國瓜地馬拉與貝里斯，去程與返程分別過境美國紐約與洛杉磯。她說，總統期許此行能達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。白宮表示，蔡總統在任內已在美國6度過境，中國沒有理由過度反應，甚至不應有任何反應。美國高階官員說，蔡總統過境美國是標準做法，中國不應拿來當作對台灣採取激進行動的藉口。（看完整報導）
部長級官員睽違26年訪台 德國小心翼翼跨出第一步
德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格21日率團訪台，成為26年來首名訪台的德國部長級官員。蕭茲（Olaf Scholz）政府執政一年多來，台德關係顯著改善，雙方官員和議員互動頻繁，如今教育及研究部長踏上台灣，可說為雙邊關係進入新階段跨出第一步。此定，外交部表示，捷克眾議院議長艾達莫娃25日將率超過160人的大型訪團抵台，訪團除晉見總統蔡英文，艾達莫娃並將應邀赴立法院全會發表演說。（看完整報導）
習近平蒲亭強調通過和談解決烏克蘭危機 會談似未有突破
中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭20日下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，強調通過和談解決「烏克蘭危機」，不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得外交突破。蒲亭在會中表示，俄羅斯可滿足中國日增能源需求，習近平則說兩國應加強合作。蒲亭並在會後宣布，俄方將透過計畫興建的另一條管線，對中國增加天然氣出口。美國國務卿布林肯提醒外界勿輕易上當，指任何忽視烏克蘭主權的和談只是拖延戰術。（看完整報導）
日相岸田搭火車抵基輔 G7國家領袖全都親訪力挺烏克蘭
日本首相岸田文雄結束印度出訪行程後，轉往烏克蘭首都基輔訪問，並將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，成為最後一位親訪烏克蘭的G7國家（美、加、英、法、德、義、日）領袖。日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車前往基輔，行程保密到家。同日，俄羅斯國防部發布聲明說，兩架俄羅斯戰略轟炸機在日本海上空飛行7個多小時，似有警告意味。（看完整報導）
經典賽日本村上宗隆再見安打 逆轉墨西哥晉冠軍戰
日本隊台灣時間21日在世界棒球經典賽4強賽上演絕地大逆轉，原本在9局下仍以4比5落後，靠著大谷翔平的二壘安打點燃士氣，吉田正尚四壞保送後換上快腿周東佑京代跑，前4次打擊熄火、苦吞3K的村上宗隆此時敲出再見安打，以6比5擊敗墨西哥。台灣時間22日上午7時，日本與美國爭冠，由29歲的日本職棒DeNA隊左投今永昇太掛帥先發。（看完整報導）
大學繁星推薦錄取率62% 台大台師大清大皆有缺額
112學年度大學繁星推薦管道21日公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率62.71%，比111學年度略增，而缺額1330個，則較去年增加411個，包括台大、台師大、成大及清大等校都有缺額，私校缺額更多，例如中國文化大學有257個缺額，真理大學152個缺額，長榮大學107個缺額。（看完整報導）
「小熊維尼：血與蜜」香港上映喊卡 疑遭當局封殺
根據電影資訊網站，原定本週在香港正式上映的英國恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」因「技術原因」宣告取消，疑似遭到當局封殺。路透社報導，原定21日晚間舉行電影包場活動的Moviematic在社群媒體頁面宣布「取消放映」，其他網站和媒體也報導上映喊卡的消息。中國領導人體型偏胖，曾被說成與維尼熊體型相似，「習維尼」的稱號不脛而走，中國當局後來封殺「習維尼」一詞和相關影像，在中國的社群媒體無法搜尋。（看完整報導）
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
地質學者桑托斯在大西洋孤島特林達德島上發現海洋塑膠汙染形成岩石，她說，這項發現讓她感到「不安」和「沮喪」，也擔心隨著岩石風化，會有塑膠微粒釋出到環境中，進一步汙染島上食物鏈。從巴西海岸乘船需要3、4天才能抵達這座火山小島，因為地處偏遠，成了各種生物的棲息地，包括海鳥、當地特有魚類、瀕危的螃蟹和綠蠵龜。（看完整報導）
上午8時以下平台同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、Youtube
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。