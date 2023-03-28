早安世界》本週2波水氣助益有限 南部解旱寄望清明和梅雨
本週2波水氣助益有限 南部解旱寄望清明和梅雨
中央氣象局表示，27日晚間至28日上午有一波華南雲雨區東移，接著30日也有一波，但降雨範圍預估都以台灣本島中部以北、東半部有局部短暫雨為主，南台灣各水庫集水區可能進帳不多。清明連假後段，在4月4日至6日可能變天，預估會有鋒面系統接近，北台灣又再轉有雨，是否有機會帶水氣到南台灣，仍有待觀察。南台灣若真的要有較顯著的雨勢，可能要等到梅雨季。（看完整報導）
台捷強化科技合作 艾達莫娃點名AI半導體與太空
捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，27日拜會國科會主委吳政忠時表示，台捷共享民主、自由、人權等價值，讓雙方得以在許多領域展開合作，且不僅限於半導體，人工智慧、生物與奈米技術，健康和太空都可望入列。總統蔡英文接見艾達莫娃時指出，艾達莫娃在強大壓力下，依然率團來訪，再次展現對台灣的堅強支持，這也是台灣與捷克關係進展的重要里程碑。行政院長陳建仁與艾達莫娃會面時則表示，相當感謝捷克對台灣的支持，盼望雙方關係能更上層樓。（看完整報導）
馬英九抵達上海 兩岸分治後首名卸任總統訪中
前總統馬英九27日下午抵達上海，由中國國務院台灣辦公室（國台辦）副主任陳元豐接機。馬英九這趟行程雖然定調為祭祖與交流，但是仍引起國際媒體關注。馬英九在桃園機場出發時表示，等待多年終於有機會首次前往大陸，除了祭祖，也率台灣的大學生到對岸交流，希望透過年輕人熱情、互動改善目前兩岸氛圍，更快、更早達成和平。台灣媒體對這次訪問的採訪，完全由中方安排，記者在採訪馬英九一行抵達上海浦東機場後，就因搭載記者們的巴士司機疑似迷路，未能依原先安排與馬英九搭同班高鐵轉赴南京。（看完整報導）
德法公視播紀錄片「我們是台灣」 導演：讓世界看見台灣認同
由法國與德國共同出資成立的公共電視台ARTE在28日播出紀錄片「我們是台灣」，講述「台灣認同」的形塑。導演韓石告訴中央社，想透過影片讓世界看見台灣多元性，及人民對主體性與民主的集體捍衛。為製作這部影片，韓石曾來台專訪總統府發言人Kolas Yotaka、聯華電子創辦人曹興誠、國民黨國際部專員吳亮儀、數位發展部長唐鳳等人，從不同立場、角度、世代解析「台灣認同」的形塑和內涵。韓石指出，儘管目前國際決議不利台灣人，但正當性與道德正義卻站在台灣人這邊，須讓台灣人的聲音被聽到。（看完整報導）
南韓美國兩棲登陸訓練展開 北韓再射彈道飛彈示威
根據南韓軍方，北韓27日上午向東方發射彈道飛彈，軍方仍在分析飛行距離、高度等相關數據。這是北韓今年第8次試射彈道飛彈，推測是對南韓與美國聯合軍演、美軍航空母艦抵達南韓的示威。南韓與美國軍方自20日起在東南部海港浦項一帶展開近年規模最大的兩棲登陸演習，將持續至4月3日，共派出1萬2000兵力參與。（看完整報導）
金融時報：台資企業轉移生產線 中國昆山經濟受衝擊開始降薪
倫敦金融時報報導，中國正面臨出口下滑。在中國「百強縣」中排名第一的江蘇省昆山市，隨著台資企業把生產線撤到東南亞，當地勞動力過剩與時薪下降的情況更加嚴重。過去受疫情影響的3年間，中國主要是靠出口帶動經濟成長。但2022年10月以來，中國已經連續5個月出口金額下滑，且很難找到替代的成長引擎。報導指出，昆山的情況即是中國經濟的縮影。（看完整報導）
2月景氣連4藍分數近14年新低 國發會：底部訊號浮現
行政院國家發展委員會27日公布2月景氣燈號續亮代表「低迷」的藍燈，綜合判斷分數跌至10分，續創近14年新低紀錄。國發會官員坦言，今年上半年景氣脫離藍燈的機率不大，不過廠商信心面指標轉佳，傳達出正面訊號。官員並說，中國解封有助於需求升溫，對出口導向的經濟體是個好消息。（看完整報導）
桃園狒狒楊梅捕獲 遭新竹縣獵人早一步槍擊不治
在桃園出沒多日的狒狒27日下午在鄰近新竹縣的楊梅區富岡一處民宅被捕獲，但卻傷重死亡。桃園市農業局表示，當時抵達現場時，已有一組人馬在狒狒受困的屋內，由於狒狒的狀況不好，在獸醫建議下送往六福村救治，但因傷勢嚴重，急救無效。農業局隨即向警方報案，並約詢在場使用槍枝的人員，經調查是一名合法使用獵槍的獵人對狒狒開槍。獵人表示，他是受新竹縣政府農業處委託的人員。新竹縣政府對此回應，有請獵人在竹縣境內待命，但並未請獵人前往桃園參與圍捕。（看完整報導）
屏東看守所受刑人涂俊煒脫逃 刑事局發布緊急查緝
40歲的屏東看守所受刑人涂俊煒27日趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局通報各警察機關加強查緝。初步了解，涂俊煒是在與農場工人發生爭執之後，開著對方的車子離去。屏東看守所指出，涂俊煒在民國107年因詐欺、肇逃等案件入監服刑，刑期6年多。根據刑事局網站資料顯示，涂俊煒特徵為身形瘦小，耳朵較醒目，可能在全台竄逃。（看完整報導）
台中公立高中生疑遭師長霸凌輕生 學務主任停聘3個月調查
台中市某公立高中一名男生疑遭師長霸凌輕生，教育局將涉案7名師長調離現職，代理校長27日到任，召開教評會決議，學務主任停聘3個月接受調查，將視結果做進一步處置。這名高中生的父親日前在立委張廖萬堅、人本教育基金會陪同下召開記者會指出，包括學務主任、主任教官及校安等多名人員，在長達4個月的時間內密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，學生在今年2月輕生。（看完整報導）
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