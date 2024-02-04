早安世界》台糖：豬場未檢出瘦肉精已申請複驗 梅花肉片即日起可退貨
台糖：豬場未檢出瘦肉精已申請複驗 梅花肉片即日起可退貨
台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台糖3日表示，經畜產會檢驗結果合格，未含瘦肉精成分，也已向台中市府申請複驗，結果預估3、4天後出爐。台糖重申，從未購買使用瘦肉精養殖，將配合衛生單位持續調查釐清，自2月3日起接受對梅花肉片退貨。農業部表示，將立即擴大採樣檢測確保消費者安全。台灣豬病權威賴秀穗指出，西布特羅毒性比萊劑高近千倍，國際均禁止使用，台糖不太可能也沒必要使用，應擴大檢驗。（看完整報導）
周萬來可望出任立院秘書長 任職立法院38年宛如活字典
國民黨立委韓國瑜當選立法院長，立院秘書長一職預料將由嫻熟國會議事運作及議事法規、過去普遍獲朝野正面評價的前立法院副秘書長、前考試委員周萬來接任。現年72歲的周萬來，公職生涯多數時間都在立院，立法院相關歷練包括議事組科長及主任、議事處處長、顧問及副秘書長等職務，有立法院活字典的稱號。（看完整報導）
桃園市長張善政夫婦國道自駕車禍 兩人輕微擦傷無大礙
桃園市長張善政夫婦3日下午自駕車輛在國道3號三鶯路段發生車禍。張善政說，他的腳輕微擦傷無礙，經包紮敷藥後，醫師囑咐回家休養。新北市立土城醫院晚間表示，其妻子胸悶、輕微擦傷，進一步影像檢查若確認，也可出院。國道公路警察局指出，相關當事駕駛人都無酒駕，肇因警方尚在調查中。（看完整報導）
中南部今上看30度 7日冷氣團南下冷到大年初一
中央氣象署預報，4日全台溫暖，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，只有東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。5日鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，6日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼。7日大陸冷氣團逐漸南下，將冷到10日大年初一。（看完整報導）
獨家／高鐵延屏東挑戰大 增道岔、號誌故障全停擺風險
鐵道局正進行高鐵延屏東綜合規劃，發現在技術及營運面有很大的挑戰，主要是路線經過左營高鐵基地時，因基地內軌道交錯點變多，勢必要增設道岔、號誌，管制列車運行安全，相對增加風險，一旦來往屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車將全面停擺。交通部表示目前已請顧問公司協助評估，在關鍵問題上是否有辦法克服。（看完整報導）
東京5日起恐降警報級大雪 衝擊交通JR列車可能嚴重誤點
日本氣象廳表示，關東甲信地方2月5日到6日受低壓影響，多數山區可能下大雪，一旦屆時氣溫低於預測，連平地都可能降下「警報級大雪」。對此，JR東日本2日表示，首都圈（包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）等地方路線的列車有可能發生嚴重誤點或變更目的地的情況，建議旅客外出時預留充裕時間。（看完整報導）
北韓證實試射巡弋飛彈 專家示警：可能為供應俄羅斯武器先測試
北韓官方媒體3日證實，北韓於2日在其西部外海試射巡弋飛彈及一新型地對空飛彈，這是平壤一週多來第4度試射巡弋飛彈。根據北韓說法，目的是為了從多方面推進新武器系統的科技，「與區域情勢無關」。專家指出，北韓想供應俄羅斯用於對付烏克蘭的巡弋飛彈，「北韓可能利用最近幾次飛彈試射，來向俄羅斯人展現他們的飛彈能力。」（看完整報導）
美發動報復攻擊 伊拉克至少16死、敘利亞23死
為回應美國駐約旦基地遇襲事件，美國2日夜間對伊拉克和敘利亞發動報復性打擊，在伊拉克造成至少16死，死者中包含平民，另在敘利亞造成23名親伊朗戰士喪生。伊拉克外交部發聲明表示：「為抗議美國對伊拉克平民和軍事基地發動的侵略行動，外交部將召見美國代辦柏格。」（看完整報導）
周天成直落2過關 泰國羽球大師賽和駱建佑爭冠
超級300泰國羽球大師賽3日進行男單4強戰，「台灣一哥」周天成面對荷蘭的卡爾尤，僅用34分鐘就以21比15、21比12過關，冠軍戰將對上新加坡的駱建佑。周天成度過從去年底到今年初的連4場首輪淘汰的小低潮後，終於在這場泰國大師賽闖進冠軍戰，他與駱建佑生涯交手過6次勝敗各半，這也將是周天成自從去年11月5日拿下德國海洛公開賽冠軍後，再有爭冠機會。（看完整報導）
黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
農業部3日表示，與嘉義大學副教授邱郁文團隊合作於屏東縣保力溪環境調查時，拍到黃喉貂身影，這是目前台灣最南端的影像分布紀錄，此調查地點也是山羌頻繁出沒位置，這2種物種出現的關聯性，還有待進一步研究與分析。農業部屏東分署指出，保力溪及鄰近的里海地區是恆春半島重要海岸林保育軸帶，團隊期望建構國土生態綠色網絡，透過農林漁牧等農業生產地景的經營，達到經濟、社會及生態永續性的目標。（看完整報導）
開箱老照片》陳益興老師捨己救人
1985年10月26日，台南仁愛國小陳益興、郭木火兩位老師帶領70多位學童到曾文水庫遠足踏青，卻遇上了虎頭蜂攻擊，雖然兩位老師極力救助學生，但最後陳益興和兩名學生不幸身亡。這起意外震驚了台灣社會，包括省政府、行政院、救國團等都表揚捨己救人的陳益興，並將其義行列入杏壇芬芳錄、立銅像紀念。（看完整報導）
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- 早安世界》台糖：豬場未檢出瘦肉精已申請複驗 梅花肉片即日起可退貨2024/02/04 07:24
- 2024/02/03 07:29
- 2024/02/02 07:35
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