早安世界》未來一週2波冷氣團 3月1日3000公尺以上高山有機會降雪
未來一週2波冷氣團 3月1日3000公尺以上高山有機會降雪
中央氣象署表示，未來一週有2波冷氣團影響，首波影響至27日，今天白天北部高溫約14至16度、花蓮18度、南部約24度左右。3月1日起第2波冷氣團轉濕冷，北台灣低溫約12度左右，但近山區或沿海空曠地區仍可能會有不到10度的低溫，3000公尺以上高山有機會降雪。（看完整報導）
金安記香辣豬肉乾豬肉絲含蘇丹紅 流向新北6業者1家已賣光
新北市衛生局稽查含蘇丹紅的辣椒粉流向，經查發現，台中金安記食品廠製售「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」賣到新北6業者，其中1家進貨102公斤已賣光。至於苗栗縣衛生局查到鑫豪食品公司曾進貨疑含蘇丹紅的辣椒粉，使用製成菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品。新北市衛生局表示，25日共查核9家通路，均無販售違規產品。（看完整報導）
南卡羅來納州初選告捷 川普朝黨內提名再邁進一步
美國前總統川普24日在南卡羅來納州初選拿到決定性勝利，在競爭對手海利的家鄉勝出，持續朝贏得共和黨提名邁進，有機會於11月大選再度與拜登對決。法新社報導，南卡初選有4大重點值得注意。在南卡初選之前，川普已以30個百分點差距贏下愛荷華州，以10個百分點優勢拿下新罕布什爾州，並因一項爭議而在沒有正式競爭對手下拿下內華達州。（看完整報導）
美媒：蓋拉格致函馬斯克 促提供駐台美軍SpaceX衛星服務
富比世等媒體報導，SpaceX老闆馬斯克正面臨美國國會議員施壓，要求他提供SpaceX「星盾」衛星網路給派駐台灣的美國國防人員。星盾設計目的為供政府使用，運用低地球軌道衛星來傳輸影像給軍事機構。富比世報導，馬斯克「不太可能」因為聯邦議員敦促，就把星盾帶到台灣。（看完整報導）
俄烏戰爭滿2年 G7關切中國對俄羅斯運送軍民兩用產品
俄羅斯全面侵略烏克蘭滿2年，G7領袖發布聯合聲明，提到關切中國境內企業對俄羅斯運送軍民兩用原材料、武器零組件，以及軍工業生產設備。另外，G7也在聲明中強烈譴責北韓向俄羅斯出口彈道飛彈，呼籲即刻停止。（看完整報導）
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
傳記電影「奧本海默」24日在美國演員工會獎大豐收，拿下最佳卡司、最佳男主角和最佳男配角獎。由於決定美國演員工會獎得主的人員與奧斯卡金像獎投票群重疊甚多，「奧本海默」24日出線，進一步奠定它在3月10日奧斯卡頒獎典禮上得獎的機會。（看完整報導）
亞洲盃資格賽馬場雄大24分助威 日本男籃國際賽睽違88年擊敗中國
2025年亞洲盃籃球資格賽預賽C組25日在日本東京舉行，地主日本以76比73勝出，88年來首度在國際大賽擊敗中國。馬場雄大是日本獲勝的最大功臣，他上場37分鐘拿下24分，投籃命中率高達60%。（看完整報導）
台北書展能見度大開 6天55萬人次造訪、逾600國際人士參與
第32屆台北國際書展25日閉幕，今年國內外共509家出版社參與，6天展期進場人次達55萬。台北書展基金會董事長吳韻儀指出，這6天讓人感受到「閱讀活力又回來了」。吳韻儀也說，台北書展是今年開年來首檔國際書展，時間點非常好，從國際圖書館參訪等數據可看見書展受關注程度，「有韓國記者就告訴我，很羨慕台北書展很有活力，展位也好漂亮」。（看完整報導）
國父紀念館今起閉館 52年來最大規模整修打造進化版場館
國父紀念館將進行52年來最大規模整修工程，耗資超過新台幣16億元，預計於115年第4季完工。整修後將新增左右兩側坡道，讓民眾能直接進入地下一樓的展場與商場，不受辦公時間限制。此次整修工程將對外觀、屋頂、大會堂及展場等進行修繕與優化，並將大會堂後台拓寬，增加升降系統與吊桿系統。（看完整報導）
黃色小鴨遊港揮別高雄 民眾不捨喊希望下次再來
黃色小鴨自1月底重返高雄港區展出，25日迎來展期最後一天，高雄市政府特別舉辦「小鴨歡送趴」，在音樂聲陪伴下，讓小鴨以遊港方式揮別高雄，大批民眾湧入愛河灣周邊爭睹小鴨最後風采。觀光局統計，黃色小鴨展出期間吸引逾900萬人次到訪，創造新台幣逾百億產值。（看完整報導）
開箱老照片》彭淮南接任央行總裁
1998年2月25日中國國際商業銀行董事長彭淮南接替大園空難不幸殉職的許遠東擔任央行總裁，並於隔日與代理總裁梁成金舉行交接典禮。此後，彭淮南一直擔任我國央行總裁，其任期長達20年，歷經4位總統、15個內閣，是中華民國至今在位最久的央行總裁。（看完整報導）
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- 早安世界》未來一週2波冷氣團 3月1日3000公尺以上高山有機會降雪2024/02/26 07:30
- 2024/02/25 07:12
- 2024/02/24 07:29
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