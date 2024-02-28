早安世界》海鯤號潛艦浮水上畫面曝光 3階段移置台船小塢
海鯤號潛艦浮水上畫面曝光 3階段移置台船小塢
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，27日分3階段移至台船小塢，上午從中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌大致曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上的畫面曝光，讓周邊搶拍的軍事迷們開心直呼「浮起來了」。（看完整報導）
COVID-19週增78死創半年新高 30多歲男未打XBB疫苗併發顱內出血亡
衛福部疾管署27日公布上週新增78例COVID-19死亡，創近半年新高，最年輕的個案是30多歲男性，有神經系統方面腫瘤，未接種XBB疫苗，2月上旬出現症狀，到急診就醫發現血氧偏低，COVID-19快篩陽性，且X光已有雙側肺炎，住院過程中肺炎、腎功能持續惡化，併發敗血性休克和腦出血病逝。（看完整報導）
學測成績公布 數A頂標12級分近4年最高 數B滿級分近3年最少
113學年學測成績27日公布，滿級分以英文科3677人最多，自然科有2631人比112學年增加逾千人，數B有1278人是近3年最低。頂標部分，國文、英文、社會、自然考科皆為13級分，數A和數B則是12級分，數A頂標是近4年最高。另外，高雄左營高中學測試場發生考試結束鈴提早響的烏龍，有56名考生補償後調升1級分。（看完整報導）
北市YouBike前30分鐘免費28日起實施 轉乘公車捷運不再優惠
台北市長蔣萬安27日宣布，28日起實施YouBike前30分鐘免費，交通局表示，為避免使用者久占車輛，同步將原同站還車後可再次續借車輛的時間，自5分鐘延長為10分鐘；另外，公車、捷運雙向轉乘YouBike不再重複提供優惠。（看完整報導）
涉變造蘇丹紅辣椒粉SGS報告 雲林濟生2研發人員遭聲押
含有致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮，經調查，濟生公司斗六廠品管人員涉嫌變造SGS公司檢測報告。檢方26日前往濟生總公司、斗六廠、新莊廠等處進行搜索，並通知相關員工到案說明，訊後檢方認為研發人員郭女、研發處長郭男犯罪嫌疑重大，向雲林地方法院聲請羈押禁見。（看完整報導）
北市今年首例麻疹境外移入 外籍男曾至台北車站、八方雲集
台北市出現今年首例境外移入麻疹病例，台北市衛生局說明，個案為20多歲不曾接種麻疹疫苗的外籍男性，20日從馬來西亞入境，22日出現症狀後採檢，27日研判確診。衛生局公布個案足跡，20日上午自桃園機場搭乘捷運到台北車站、下午在八方雲集大同華亭店用餐，衛生局已掌握330名接觸者。（看完整報導）
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
以色列持續在加薩走廊與哈瑪斯武裝分子交戰，美國總統拜登錄製節目時指出，以色列已同意在齋戒月期間停止加薩軍事行動，並表示因有大量巴勒斯坦人死亡，以色列可能會失去其餘國家支持。今年穆斯林齋戒月預計於3月10日持續至4月9日。（看完整報導）
身障律師陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
身障律師陳俊翰逝世，27日舉行告別式，總統蔡英文親自頒發褒揚令，致詞時蔡總統感謝陳俊翰這一生對台灣的貢獻，他的離世是台灣社會的巨大損失，「俊翰的光輝會一直留在我們心中；他的志業就交給我們繼續實現。」副總統賴清德與副總統當選人蕭美琴也出席致哀。（看完整報導）
AI挹注1月外銷訂單翻紅成長 經濟部估2024年逐季成長
經濟部公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加。雖然前2月接單估年減幅度仍有1成，但隨著廠商庫存逐步去化，經濟部看好訂單規模將逐季成長，3月有機會再轉為正成長。（看完整報導）
安博盒子侵權53個頻道 負責人黃博詮判4年賠1.3億
台灣安博公司負責人黃博詮涉與中國盜版侵權業合作，供消費者免費看電視頻道作品，新北地院27日依違反著作權法判黃博詮有期徒刑4年，應賠償53個頻道共1億3250萬元，法官認為，黃博詮具高學歷卻甘願淪犯罪首腦，不值得同情。（看完整報導）
開箱老照片》二二八紀念碑破土儀式
1993年2月28日由政府和民間共同組成的二二八建碑委員會，在台北市新公園舉行象徵性的破土儀式。二二八和平公園原名為台北公園，又稱新公園，為紀念228事件中死傷的無辜百姓，政府決定於二二八和平公園內設置紀念碑，1995年紀念碑落成，但一開始因抗議「真相尚未釐清」，經歷兩年有碑無文，直到1997年2月28日才在紀念碑文上詳載228事件源起始末。（看完整報導）
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- 早安世界》海鯤號潛艦浮水上畫面曝光 3階段移置台船小塢2024/02/28 07:24
- 2024/02/27 07:22
- 2024/02/26 07:30
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