早安世界》景氣回溫 主計總處上修2024年經濟成長率至3.43%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

景氣回溫 主計總處上修2024年經濟成長率至3.43%

主計總處2月29日發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.43%，為近3年最佳表現，但也上修全年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%，較預測數增加0.21個百分點，主計總處並關注開徵碳費是否將推升物價。主計總處同日公布1月失業率為3.31%，連續5個月下滑，月減0.02個百分點，並寫下24年來同月最低水準。（看完整報導）

今起溼冷2天後先回溫轉暖再變冷 一週如四季

2月29日全台溫暖，南部高溫逾攝氏30度。中央氣象署預報，3月1日強烈大陸冷氣團南下，全台溼冷2天，北台灣低溫探10度，3日氣溫回升，5日各地高溫上看30度，6日冷空氣南下氣溫再降。氣象署觀測，2月29日包括嘉義、台南、高雄及屏東高溫都超過30度，最熱是台南玉井33.6度。（看完整報導）

台電：民生低段電價20年未漲 將提報審議會適度調整

針對民生用電全面調漲可能性高，台電發言人蔡志孟2月29日表示，前兩次電價調整僅民生高段數用電有調漲，確實引發工商界反彈，為求公平，此次考量低段數電價已20年未調漲，早偏離合理成本，將提報電價審議會適度調整。（看完整報導）

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

今年兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天。勞動部表示，112年女性較多的內需服務業人力需求回升，女性時薪增幅高於男性，兩性平均薪資差距縮小，女性需比男性多工作54天才達整年薪資相同。自2012年首次公布同酬日以來，台灣兩性薪資長期呈現拉近趨勢。什麼是同酬日？怎麼計算？中央社整理相關資訊帶您了解。（看完整報導）

立院召委選舉藍綠各獲8席 民眾黨支持國民黨人選

立法院2月29日選舉8個常設委員會召委，國民黨未禮讓民眾黨，與民進黨各獲得8席召委，在各常設委員會中，各取得1席召委。國民黨立委在蓋完票後集體亮票，民眾黨團也表達會支持國民黨團所提的召委人選。（看完整報導）

大谷翔平突宣布結婚喜訊全球炸裂 另一半為日本女性

MLB日籍球星大谷翔平2月29日宣布與日本女性結婚。他表示家庭成員兩人一狗會相互扶持，希望球迷支持他們往未來前進。喜訊貼文下方出現大量粉絲留言，中文、英文、韓文、日文都有，全世界球迷都被他的婚訊炸得暈頭轉向。他代言廣告的各大企業紛紛表示祝福，日本雅虎也祭出特效，只要在搜尋欄位輸入「大谷翔平」就會出現拉炮。（看完整報導）

亞馬遜雨林2月近3000起大火 有紀錄以來同期最高

巴西境內的亞馬遜雨林2月記錄到近3000起森林大火，是自1999年有紀錄以來，2月發生火災最多次的一個月。世界氣候歸因組織1月發布研究指出，氣候變遷是造成這個全世界最大雨林「嚴重乾旱」的主要因素。（看完整報導）

以色列可能春末夏初入侵黎巴嫩 拜登政府憂慮

美國總統拜登政府擔心以色列準備地面入侵黎巴嫩。高階官員和熟悉相關情資人員稱，美方憂心若外交手段無法將真主黨逼出邊境區，以方可能於春末或夏初行動。過去幾個月來，以色列和真主黨天天朝對方發動空襲，成千上萬黎巴嫩和以色列居民不得不逃離家園。（看完整報導）

法國參院通過墮胎權入憲案 國會投票若過關將創全球先例

法國參議院2月28日投票支持將墮胎自由寫入憲法，這項議案將在兩院國會特別會議中投票表決。法新社報導，在美國最高法院於2022年推翻已有半個世紀歷史的墮胎權，允許各州禁止或限制墮胎後，法國總統馬克宏去年承諾將墮胎權寫入憲法，墮胎權自1974年以來，在法國一直是合法的。（看完整報導）

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

鐵道局日前發現日治時期嘉義車站轉車台，迄今已有116年歷史，是目前台灣現存最早第一代轉車台遺構，比2020年在台南出土的第一代轉車台（僅餘原貌的1/3）完整度更佳。嘉市府2月29日召開文資審議會，決議現地保留，納入「嘉義車站」古蹟公告範圍。（看完整報導）

開箱老照片》文化學院稚暉樓上匾

創建於1962年的中國文化學院，創立後先成立研究部，次年大學部開始招生。1964年元月大仁館完工，為該校繼大成館後第二棟落成的建築物，其中5樓及6樓為音樂系的琴房以及供學生演出的三葉廳，別稱「稚暉樓」，是為紀念儒學大師吳稚暉誕生100年。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube