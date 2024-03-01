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開箱老照片》文化學院稚暉樓上匾

2024/3/1 07:00
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圖為中國文化學院創辦人張其昀（第一排右5）和黨國元老李石曾（第一排右6）主持上匾典禮。（中央社檔案照片）
圖為中國文化學院創辦人張其昀（第一排右5）和黨國元老李石曾（第一排右6）主持上匾典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1964年（民國53年）3月1日：私立中國文化學院慶祝成立年，同時為紀念大思想家吳稚暉誕生100年所建的「稚暉樓」上匾。 

創建於1962年的中國文化學院，創立後先成立研究部，次年大學部開始招生。1964年元月大仁館完工，為該校繼大成館後第二棟落成的建築物，其中5樓及6樓為音樂系的琴房以及供學生演出的三葉廳，別稱「稚暉樓」，是為紀念儒學大師吳稚暉誕生100年。

吳稚暉曾任中央研究院院士、第一屆國民大會代表。1911年為了統一國音，政府推行國語運動，讀音統一會成員推舉吳稚暉擔任議長，展開設計注音符號的工作。

從國民黨黨史館資料發現，吳稚暉留下不少當初設計注音符號的底本、樣張與試寫，篩選掉3個方言拼音後，在1919年後陸續公布現在使用的37個注音符號系統。

想看更多中國文化大學的照片，立即到中央社影像空間。1130301

一代儒學宗師吳稚暉，一生致力革命救國、是創建中華民國憲法、保障民主自由、人權及法治的重要推手，也是注音符號的發明人，在台北去世後遺骨水葬於金門海域。（中央社檔案照片）
一代儒學宗師吳稚暉，一生致力革命救國、是創建中華民國憲法、保障民主自由、人權及法治的重要推手，也是注音符號的發明人，在台北去世後遺骨水葬於金門海域。（中央社檔案照片）
國民大會主席吳稚暉（左鞠躬）將憲法交與國民政府主席蔣中正。（中央社檔案照片）
國民大會主席吳稚暉（左鞠躬）將憲法交與國民政府主席蔣中正。（中央社檔案照片）
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