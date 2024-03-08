長照定型化契約出爐 雙邊可因重大事由停約

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）行政院消費者保護處與衛生福利部今天公布3類長照機構定型化契約範本，至少3天審閱期並強制投保，有重大事由可終止契約；預計下週公告上路，年底前全面換約，50餘萬人受惠。

消保處舉行「長照契約有規範．權益保障更周全」記者會，攜手衛福部公布「居家式」、「社區式」及「機構住宿式」3種「服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

衛福部長期照顧司專門委員王玲玲說明，預計下週公告上路，各縣政府即進入輔導機構作業期間，9月底前完成各機構遞審調整過的新契約，接著12月底前全面換約，合計全國約3500家機構50餘萬人受惠，使用人數前3多縣市為新北市、高雄市及台中市。

消保處消保官蔡易廷指出，長照2.0服務對象包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者及失能身心障礙者；提供服務方式有3種，「居家式」到宅服務，「社區式」為日間照顧、家庭托顧、團體家屋、小規模多機能等服務，「機構住宿式」則是入住全時照顧、夜間住宿服務。

消保處副處長陳星宏說，新出爐的契約範本保障弱勢中的弱勢者，重點除有至少3天審閱期，且機構應揭露設立許可證書、收費標準、服務項目、爭議處理等重要資訊，並要求機構須強制投保公共意外責任險。

依據長期照顧服務法第34條第2項規定訂定，規模100人以下保險期間總保險金額新台幣3400萬元，規模101到200人為5400萬元，規模201人以上7400萬元，且內容包含每一人身體傷亡理賠200萬元等。

陳星宏並說，長照機構的服務不能中斷，即便轉介安置前，提供住宿的機構仍具照顧義務；提醒雙邊可因重大事由終止契約，例如對機構來說出現使用者失蹤逾2個月，對簽約者來說發生使用者被暴力對待。關於死亡遺體處理，機構應立即通知家屬在12小時內領回，若無法聯繫到家屬可逕送殯儀館冰櫃暫厝。

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王玲玲說明，屆期沒完成換約的機構，依各縣市政府規定的限期內改正，逾期未改正可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；還沒完成換約案件，依據舊契約規定執行相關業務處理。

陳星宏補充，若屬違反定型化契約應記載不得記載事項，例如機構擅自規定發生重大污辱事件3次才能終止契約之類的契約內容，則屬無效，仍與契約範本一樣，可立即解除契約及進行後續爭議調處；消費者有任何疑慮及爭議，可撥打專線1950申訴。（編輯：管中維）1130308