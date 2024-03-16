「不會忘記弱勢族群」賴副總統提建立無障礙環境

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（中央社記者楊侃儒新北16日電）副總統賴清德今天出席唐氏症基金會舉辦的特展時表示，政府不會忘記弱勢族群及社會上最需要被照顧的人，政府會跟民間合作，降低身心障礙者面臨的障礙，建立無障礙環境。

每年3月21日是聯合國訂定「世界唐氏症日」，唐氏症基金會下午舉辦「讓世界看見我們的樣子」特展記者會，賴副總統連續4年參加，實際行動為唐寶寶及家庭打氣。

賴副總統致詞時說，基金會對唐氏症小朋友的照顧，不管是以藝術、文化或是訓練職業技能，都能讓唐寶寶們找到自己的成就感，未來也能讓他們能夠謀生，有獨立自主的能力。

賴副總統致詞時表示，政府跟民間合作，降低身心障礙者面臨的障礙，建立無障礙環境。法制面要更周延，未來5年內政府會投入新台幣400多億元照顧身心障礙者，政府永遠不會忘記弱勢、最需要被照顧的人。

賴副總統指出，一個國家的偉大不在於土地大小、人口多寡或武器強弱，而是在於文明程度，讓台灣2350萬人都能得到照顧，且在這片土地上過快樂生活，這才是國家偉大的指標。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會26年前在一群熱心家長與社會大眾的募資支持下成立。今年響應世界3月21日彩色襪運動，推出用寶特瓶抽紗製成的限量環保襪，象徵支持因為有不成對染色體而受到限制的唐寶寶。「讓世界看見我們的樣子」特展即日起至31日，在新店裕隆城開展。（編輯：林恕暉）1130316