高鐵一度全線停駛 21組列車受影響
2024/4/3 08:59（4/3 09:05 更新）
（中央社台北3日電）今天上午地震高鐵一度全線停駛，共21組列車受到影響。
台灣高鐵網站顯示，受花蓮地區地震影響，南港站至台南站間地震偵測告警作動，共21組列車受到影響。造成列車延誤，請旅客見諒。
台灣高鐵公司指出，正積極蒐集受影響資訊，目前尚無列車受損或旅客受傷意外傳出，並同步成立緊急應變中心（EOC），依照地震應變相關安全規範進行土建設施、路線及車站巡檢，為完成必要的安全檢查。（編輯：張銘坤）1130403
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