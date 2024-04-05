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花蓮地震海上疏運旅客 新台馬輪6日續助力

2024/4/5 12:08
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（中央社記者余曉涵台北5日電）地震導致蘇花公路未全面恢復通車，航港局今天持續安排新台馬輪及台北快輪提供蘇花海運疏運服務，上午疏運旅客503人、車輛282部。航港局說，明天只剩新台馬輪可協助疏運。

花蓮近海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，導致蘇花公路中斷，交通部航港局今天發布新聞稿表示，由於公路尚未恢復全面通車，今天持續安排新台馬輪及台北快輪提供蘇花海運疏運服務。

航港局說，截至今天上午10時為止，登記由花蓮港往蘇澳港車輛計200部、旅客375人，蘇澳港往花蓮港計車輛82部（其中4部為大貨車）、旅客128人，合計旅客503人、車輛282部。

航港局表示，明天因台北快輪有兩岸既定運務，無法再協助疏運，新台馬輪則可再協助至6日，7日是否提供蘇花海運備援服務，將視公路復原狀況及船班調度情形再行評估，若有航班服務，將儘早公布，以利民眾參考。（編輯：唐聲揚）1130405

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