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虐童案兒盟檢討報告 綠委與教部批未見檢討決心

2024/4/10 11:20
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（中央社記者陳至中台北10日電）兒福聯盟委託的保母涉嫌虐童致死案，立委今天質疑兒盟的檢討報告「講空話」，教育部次長林明裕也說，沒看到兒盟檢討決心，如果經專家會審認為誇大不實，不排除退回要求重寫。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做專案報告，民主進步黨籍立委郭昱晴質詢時提及，兒福聯盟委託的保母，涉嫌凌虐男童致死。兒盟於3月底向主管機關教育部提出檢討報告，但郭昱晴認為，報告內容多在講空話，讓人看了覺得諷刺和憤怒。

郭昱晴指出，兒盟報告還提及，預計財務會短缺新台幣9700多萬，顯然沒有痛心檢討，只想著要如何繼續募款。她認為一個有45億資產的財團法人，爆發爭議後才坦承內控有問題，承諾設置監察人卻預計是不支薪的「志工」，讓外界感到訝異。

對此，教育部次長林明裕表示，兒盟的報告雖然寫的面面俱到，但沒看到檢討決心和未來努力面向，教育部感到遺憾。這份報告會經由專家會審，如果有誇大不實，不排除要求重寫。

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林明裕也解釋，現行法規沒有要求兒盟一定要設置監察人，但既然要設置監察人，就要負監察人的責任，不會因為是「志工」就沒有責任。

郭昱晴追問，有沒有辦法要求兒盟董事長下台？林明裕回應，對於董事會監理不周，董事長要負起責任：對於兒盟財務運用，教育部會加以監管；對於兒盟的業務推展疏漏，則由衛生福利部主管，教育部會和衛福部合作，持續加強監管。（編輯：陳清芳）1130410

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