花蓮強震阿里山林鐵無虞 遇震度3級慢駛5級停駛

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（中央社記者楊淑閔嘉義10日電）花蓮3日強震，嘉義縣阿里山震度也有4級，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，火車遇3級會慢駛、5級停駛，且每天巡視過軌道後才啟動行駛，強震當天山區多巡視1次，確保無虞。

迄今歷時15年，獲前瞻預算新台幣逾23億元支持，克服地理與氣候條件下日以繼夜進行修復並購置新車，農業部林業及自然保育署預計7月1日阿里山林鐵全線開通，並規劃與嘉義縣、嘉義市串聯發展，成為大阿里山軸帶的國際觀光勝地。

花蓮3日發生強震，嘉義縣阿里山震度也達4級，火車行駛安全受關注。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修說，火車遇3級慢駛、5級停駛，並會安排接駁。

她並說，阿里山火車每天啟動行駛前，都會先完成軌道巡視，以確保安全，舉例來說，如果遊客想看清晨5時日出，必須搭乘的火車約是凌晨4時過後發車，在此之前工作人員會先完成軌道巡視，每次巡視約須2到3小時，就可以知道工作人員多久前就要開始巡視了。

她也說，花蓮強震當天是早上接近8時，已經巡視過軌道，之後山區軌道有再多巡視1次，確保阿里山林鐵行車無虞。

阿里山林業鐵路自2009年颱風莫拉克造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，後來又因為颱風杜鵑強力侵襲，又發生2處大型崩塌，造成鐵路中斷至今。（編輯：陳政偉）1130410